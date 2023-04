Il monitoraggio del ciclo mestruale basato sulla temperatura corporea disponibile su Galaxy Watch5

Samsung Electronics ha annunciato che la misurazione della temperatura corporea si aggiunge alla funzione esistente di Tracciamento del ciclo basata su calendario. Gli utenti Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro possono ora ottenere informazioni ancora più approfondite per gestire il ciclo mestruale e la propria salute generale. A partire da oggi, la nuova funzione verrà distribuita progressivamente tramite gli aggiornamenti dell'app Samsung Health in Corea, negli Stati Uniti e in 30 mercati europei.

Per prevedere la data di inizio delle successive mestruazioni, le persone si affidano alla misurazione della temperatura, in quanto la temperatura corporea basale (BBT) varia a seconda della fase mestruale. La BBT deve essere misurata subito dopo il risveglio e prima di qualsiasi attività fisica o interazione con l'ambiente circostante. Per ottenere valori precisi della temperatura corporea basale è necessario misurarla per prima cosa ogni mattina, un processo che può essere poco pratico e del quale a volte ci si può dimenticare. La nuova funzione di Samsung automatizza questo processo, rendendolo più semplice e pratico.

La funzione di monitoraggio del ciclo è gestita da Natural Cycles. Integrata con la tecnologia dei sensori Samsung, consente agli utenti di monitorare le variazioni della temperatura corporea, che rappresenta una valida stima della temperatura corporea basale, durante il riposo notturno e direttamente dal polso. La serie Galaxy Watch5 utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più accurate, anche in caso di variazioni delle condizioni ambientali. L'avanzato sistema di monitoraggio del ciclo aiuta le utenti a tenere traccia dell'ovulazione e a prevedere con maggiore precisione l'inizio della prossima mestruazione.

Per attivarla, gli utenti devono selezionare Monitoraggio ciclo in Samsung Health, aggiungere le informazioni sul ciclo più recente nel calendario e quindi attivare "Prevedi mestruazione con temperatura cutanea" nelle Impostazioni. I valori raccolti durante il mese precedente vengono visualizzati sotto forma di grafico inMonitoraggio ciclo, mostrando agli utenti le proprie mestruazioni, l'ovulazione e la finestra fertile previste. Tutti i dati raccolti sono crittografati e archiviati in modo sicuro sul dispositivo dell'utente, in modo da garantire loro un maggiore controllo sul loro utilizzo.

Monitoraggio ciclo analizza anche i sintomi inseriti nel diario giornaliero e fornisce informazioni e consigli pertinenti in base a questi, come per esempio un giorno di relax per affrontare un periodo particolarmente stancante o un esercizio fisico leggero per alleviare il dolore pelvico premestruale. Inoltre, l'app Samsung Health suggerisce anche contenuti utili per migliorare la salute olistica durante il ciclo, come lezioni guidate di stretching o di meditazione per ridurre lo stress e ottenere un riposo notturno ottimale, fondamentale per una vita più sana.

