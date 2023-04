LG: collaborazione con Prime Video per la nuova serie spy-thriller Citadel

A partire da questa settimana, i possessori di Smart TV LG di tutto il mondo potranno godere dell’ultima novità mondiale dell’offerta streaming, Citadel, l'epica serie spy-thriller di Prime Video e Amazon Studios.

Gli spettatori potranno immergersi nell'universo ricco di azione di Citadel, godendo di un’esperienza di visione unica grazie alla tecnologia autoilluminante dei TV LG OLED e alla funzione FilmMaker Mode automatica che riproduce fedelmente i contenuti così come sono stati pensati dal regista preservando la riproduzione del colore, il rapporto d'aspetto e la frequenza dei fotogrammi delle scene originali.

I TV OLED LG sono inoltre dotati di Dolby Vision per immagini ultra vivide e offrono un suono Dolby Atmos® incredibilmente coinvolgente, due elementi che rendono l'esperienza di visione quasi cinematografica quando si guardano i migliori titoli disponibili in Dolby.

Citadel è ambientato dopo la caduta dell'omonima organizzazione di spionaggio e ha per protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, che interpretano due spie che cercano di ricostruire ciò che è accaduto. I protagonisti si imbarcano in una missione che li porta in giro per il mondo, affrontando una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma destinato a morire.

Citadel debutta in esclusiva su Prime Video venerdì 28 aprile con due episodi, che saranno seguiti ogni venerdì da un nuovo episodio, fino al 26 maggio. Citadel sarà disponibile in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

In occasione del lancio della nuova serie televisiva, Prime Video e LG hanno collaborato per avvicinare i protagonisti e il mondo high-tech di Citadel ai suoi fan, attraverso la creazione di immagini esclusive distribuite online, nei negozi, e su billboard digitali come quelli di Times Square a New York e Piccadilly Circus a Londra.

