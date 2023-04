LG ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2023

LG ha annunciato che il fatturato del primo trimestre 2023 pari a 20,4 trilioni di KRW, è stato il secondo più alto del periodo con un utile operativo di 1,5 trilioni di KRW e la terza redditività più alta del primo trimestre nella storia dell’azienda. Il fatturato record riflette le azioni intraprese da LG per migliorare radicalmente la struttura e l’efficienza operativa, mentre la redditività è stata influenzata da condizioni economiche globali difficili.

In particolare, la struttura è migliorata grazie alla continua espansione del segmento B2B e delle aree di business non hardware, come i contenuti e i servizi, che stanno raggiungendo una crescita significativa.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha generato nel primo trimestre un fatturato di 8,02 trilioni di KRW con un utile operativo di 1,02 trilioni di KRW. La business unit ha registrato il più alto fatturato del primo trimestre, con un utile operativo che ha superato per la prima volta un trilione di KRW. La continua crescita è stata guidata in gran parte dalla rapida espansione del segmento B2B, alimentata dalle vendite di prodotti ad alta efficienza energetica basati su pompe di calore e sistemi di accumulo di energia. Le soluzioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), che rendono LG leader del settore sul fronte residenziale e commerciale, offrono prestazioni elevate e hanno un’efficienza energetica in linea con le normative europee sempre più stringenti. LG da un lato vuole mantenere la competitività dei suoi elettrodomestici di fascia premium, dall’altro vuole rafforzare la gamma di apparecchi di massa in risposta alla polarizzazione della domanda del mercato gestendo la struttura dei costi per migliorare la redditività. La crescita del segmento B2B è dovuta all’accelerazione del segmento dei servizi, tra cui quelli di noleggio e cura della persona e degli ambienti che, negli ultimi 5 anni, ha raggiunto in Corea del Sud un tasso medio di crescita annuale del 30%.

LG Home Entertainment Company ha registrato un fatturato nel primo trimestre di 3,36 trilioni di KRW con un utile operativo di 200,3 miliardi di KRW. La redditività è migliorata grazie a una gestione efficace dei costi operativi dovuta a un’adeguata previsione della domanda. Nonostante il calo della domanda globale di TV, dovuto alle condizioni economiche dell’Europa, l’azienda ha registrato un aumento delle vendite grazie alla crescita dei contenuti e dei servizi offerti tramite la piattaforma smart TV webOS di LG che ha rafforzato allo stesso tempo la sua competitività operativa. Il lancio della collezione di prodotti premium 2023, trainato da prodotti innovativi come i modelli di TV LG OLED evo, dovrebbe far mantenere all’azienda il suo vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, il lancio globale dei TV “Lifestyle”, che offrono design e caratteristiche differenziate, dovrebbe aumentare le vendite e guidare il mercato della TV premium. Il televisore LG OLED Posé, della collezione Objet, sarà lanciato quest’anno in oltre 40 Paesi.

LG Vehicle component Solutions Company ha realizzato un fatturato nel primo trimestre di 2,39 trilioni di KRW con un utile operativo di 54 miliardi di KRW. La business unit ha registrato il più alto fatturato di sempre del primo trimestre. La redditività ha continuato a crescere dal 4 º trimestre dello scorso anno e i continui sforzi per rafforzare la catena di fornitura globale, hanno portato a un ulteriore aumento del rendimento nel primo trimestre, in cui il valore degli ordini totali per i componenti per auto ha raggiunto gli 80.000 miliardi di KRW. Nonostante le incertezze che gravano sull’industria automobilistica globale, si prevede un’espansione della domanda di veicoli elettrici. L’azienda manterrà il suo vantaggio competitivo grazie a un portafoglio stabile composto da sistemi di infotainment di bordo, e-Powertrain, fari e soluzioni distintive.

LG Business Solutions Company ha registrato un miglioramento del fatturato del primo trimestre, pari a 1,48 trilioni di KRW, con un utile operativo di 65,7 miliardi di KRW. La crescita stabile è stata determinata sia dal miglioramento della competitività dei prodotti e dell’efficienza operativa, che dalla reazione proattiva alla domanda del mercato con prodotti competitivi tra cui i nuovi computer portatili Ultraslim LG gram. L’azienda intende concentrarsi sull’espansione del business dei display informativi sviluppando soluzioni personalizzate e scoprendo la potenziale domanda dei clienti. Prevede inoltre di accelerare lo sviluppo di nuovi segmenti di business, soprattutto in Corea del Sud, integrando nei sistemi di produzione LG i robot (LG Future Park di Gumi) e i caricabatterie per veicoli elettrici (LG Digital Park di Pyeongtaek).

