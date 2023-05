"123456" è ancora la password più comune in Italia nel 2022

In base a una ricerca condotta da NordPass, in Italia la password più comune del 2022 è "123456". Mentre nel Belpaese questo dato è rimasto invariato dall’anno scorso, a livello globale il trend è cambiato: la password più comune al mondo è “password”.

Per il World Password Day, NordPass vuole condividere i risultati della sua ricerca annuale sulle password più comuni. Lo studio dello scorso anno ha preso in esame le tendenze di creazione delle password in tutto il mondo e in che modo l’utilizzo delle password si differenzia in base al genere e fra i 30 Paesi oggetto della ricerca. Per la prima volta, NordPass ha inoltre analizzato l’influenza delle tendenze della cultura pop sulla scelta delle nostre password.

Di seguito sono elencate le 20 password più comuni in Italia.

123456

123456789

password

ciao

juventus

napoli

ciaociao

12345

12345678

martina

giulia

1234

amoremio

porcodio

francesca

francesco

1234567890

alessia

qwerty

andrea

Nonostante i ripetuti avvertimenti degli esperti di sicurezza informatica sulle conseguenze di una gestione irresponsabile delle password, gli utenti online continuano ad adottare comportamenti sbagliati. Rispetto ai dati del 2021, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 rimane invariato. Inoltre, l’83% delle password nell’elenco di quest’anno può essere decifrato in meno di un secondo.

Tuttavia, quest’anno NordPass ha presentato sia un elenco globale che dati segregati per 30 Paesi in tutto il mondo. Sul sito web sono anche disponibili le informazioni specifiche per genere.

Tendenze comuni di creazione delle password tra diversi generi e Paesi

Nel complesso, l’elenco delle password italiane ha tendenze simili a quelle di molti Paesi.

1. Le persone tendono a optare per la comodità: a rappresentare la maggior parte degli elenchi a livello globale sono semplici combinazioni da tastiera di numeri, lettere e simboli. "123456" è ancora la password più diffusa in molti paesi: non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone.

2. Il calcio si conferma importante in Italia, con “juventus” e “napoli” tra le prime 10. Questa tendenza è visibile anche nel resto del mondo, con le squadre sportive che rappresentano una delle più comuni fonti di ispirazione per le password.

3. L’utilizzo del proprio nome per proteggere i propri account rimane una pratica comune degli utenti online. In Italia, Martina, Giulia e Francesca sono tra i nomi più comuni utilizzati come password. Anche a livello globale questa tendenza è consistente: i nomi di persona più utilizzati al mondo per la creazione di password sono Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina e Jessica.

4. La parola "password" è la password più amata al mondo (utilizzata oltre 4,9 milioni di volte), mentre in Italia si colloca al terzo posto.

Per quanto riguarda le tendenze globali, i ricercatori hanno notato che la seccatura relativa alle password si riflette anche nelle scelte degli utenti Internet di quest’anno: "fuckyou", "fuckoff”, "fuckyou1" e password simili sono state riscontrate in particolare in Canada, Australia e Stati Uniti. In Italia, persino alcune bestemmie sono entrate in lista: “porcod*o” è infatti la 14esima password più usata in Italia. Tuttavia, sono state ampiamente utilizzate anche parole amorevoli: “iloveyou" e le sue traduzioni in altre lingue ("teamo" in Spagna, "ichliebedich" in Germania, ecc.) sono password molto comuni, insieme a "sunshine", "princess" e "love". Infatti, “amoremio” è la tredicesima password più comune in Italia quest’anno.

La cultura pop influenza le nostre abitudini in tema di password

Diversamente dagli anni precedenti, nel 2022 NordPass, in collaborazione con ricercatori indipendenti, ha analizzato il modo in cui gli eventi e gli stili di vita attuali ispirano le nostre password. La società illustra quali dei film, degli sport, del cibo, delle auto, dei videogiochi, degli artisti, dei marchi di moda e persino delle parolacce più amati al mondo si riflettono maggiormente nelle password.

Ad esempio, "mini", "kia" e "ford" sono le password più comuni nella categoria "auto", mentre "tiffany", "aldo" e "gap" sono in cima all’elenco dei marchi di moda.



Il concetto di “password” ha le ore contate



"Nel corso degli anni, abbiamo osservato errori di gestione delle password quasi identici, il che suggerisce che le persone preferiscono semplicemente la comodità. Se non possiamo fare meglio con le password, dovremmo fare meglio delle password". L'ultimo anno segna un'enorme pietra miliare nella ricerca di soluzioni alternative di autenticazione online, con la tecnologia passkey che si sta aprendo la strada per sostituire le password in futuro", afferma Tomas Smalakys, Chief Technology Officer di NordPass.

Con Google, Microsoft e Apple in prima nello sviluppo di una tecnologia passkey, anche altre aziende all'avanguardia come PayPal, KAYAK o eBay hanno introdotto il supporto passkey per i loro utenti. Recentemente, NordPass ha sviluppato una soluzione per memorizzare i passkey dei clienti e utilizzarli per accedere a varie applicazioni e siti web.

Consigli per proteggere le password

Anche se le aziende implementano misure di sicurezza per proteggere i nostri account, ogni utente deve comunque prestare attenzione alle proprie password. Di seguito sono riportati alcuni consigli essenziali per migliorare “l’igiene” della propria password:

1. Sii consapevole di tutti gli account in tuo possesso. Gli esperti consigliano di eliminare gli account inutilizzati e di conoscere il numero esatto di quelli attivi. In questo modo, è possibile evitare lacune nella gestione delle password.

2. Crea password lunghe e univoche e non riutilizzarle mai. Combinazioni complesse di numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli rendono le password più robuste. Riutilizzarle non è mai un’opzione: se un account viene violato, sono a rischio anche altri account.

3. Usa un password manager. Questa soluzione tecnologica crittografa interamente le password memorizzate nella cassaforte digitale e ne consente una condivisione sicura. Molti incidenti di sicurezza informatica si verificano a causa di semplici errori umani: le persone lasciano le proprie password apertamente accessibili agli altri e le memorizzano in Excel o in altre applicazioni non crittografate.

Metodologia: l’elenco delle password è stato redatto in collaborazione con ricercatori indipendenti specializzati nella ricerca di incidenti di sicurezza informatica, che hanno esaminato un database di 3TB.

I ricercatori hanno classificato i dati in varie verticali, il che ha permesso loro di eseguire un’analisi statistica basata su Paesi e genere.

Per quanto riguarda la verticale di genere, i dati oggetto di ricerca sono stati classificati per genere solo se includevano una chiave di genere. Se i dati violati non contenevano la chiave dati, venivano classificati come "sconosciuti".

Lo studio completo è disponibile qui: https://nordpass.com/most-common-passwords-list .

