Samsung presenta One UI Watch 5 che fornisce un'anticipazione del nuovo Galaxy Watch

Samsung ha presentato One UI Watch 5, che sarà disponibile per i dispositivi Galaxy Watch nei prossimi mesi. Il nuovo software è progettato per offrire esperienze di salute ancora più personalizzate e intuitive e include miglioramenti che favoriscono un riposo notturno migliore - un aspetto spesso trascurato ma essenziale per il benessere della persona - oltre a numerose funzioni per il fitness e la sicurezza.

Samsung si è concentrata su tre elementi chiave per un sonno migliore: la comprensione degli schemi di sonno personali, la costruzione di abitudini sane e la creazione di un ambiente favorevole al sonno. One UI Watch 5 offre questi elementi per un'esperienza di riposo ancora più completa.

La nuova interfaccia utente di Informazioni sul sonno mostra in modo chiaro il punteggio sonno dell'utente per fornire una panoramica più dettagliata del riposo notturno appena trascorso, seguito da metriche correlate quali le fasi del sonno, le ore in cui si russa e i livelli di ossigeno nel sangue. Inoltre, la funzione Guida al sonno - personalizzata in base a otto diversi tipi di sonno — diventa inoltre completamente accessibile direttamente su Galaxy Watch e sullo smartphone abbinato, rendendo più pratico e coinvolgente il modo in cui gli utenti possono monitorare le proprie abitudini in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Creare un ambiente confortevole può fare la differenza nella qualità del sonno e anche elementi di disturbo minimi possono avere un impatto notevole. Ecco perché Samsung ha reso più semplice la connessione del Galaxy Watch a un'ampia gamma di dispositivi. Una volta che il Galaxy Watch rileva che l'utente si è addormentato, SmartThings gli permette di spegnere i dispositivi collegati per creare un ambiente più favorevole al riposo. La modalità Riposo disattiva rapidamente le notifiche e oscura gli schermi del telefono e dello smartwatch dell'utente, e One UI Watch 5 amplia questa funzione utilizzando ora un sensore a infrarossi anziché una luce LED verde per ridurre ulteriormente gli elementi di disturbo.

La funzione Zone della frequenza cardiaca personalizzata è stata aggiunta ai vari strumenti per la corsa personalizzati di Galaxy Watch, tra cui l'analisi della corsa in tempo reale e un programma di allenamento a intervalli personalizzato. Questa nuova funzione analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli ottimali di intensità dell'allenamento (Intensità ridotta, controllo del peso, Aerobica, Anaerobica, Massima). In questo modo gli utenti possono stabilire i propri obiettivi in base alle proprie capacità, dal bruciare la massa grassa al cardio ad alto impatto.

Gli appassionati di attività all’aperto con Galaxy Watch Pro possono contare su ulteriori vantaggi, a partire dall'ampliamento della funzione Itinerario, che ora supporta la corsa e la camminata, oltre alle opzioni di percorso per l'escursionismo e il ciclismo già disponibili. Gli utenti di Galaxy Watch Pro possono anche cercare e accedere al database di file GPX direttamente tramite l'app Samsung Health e ricevere suggerimenti su nuovi percorsi in base a dati come la posizione, il tempo, la valutazione o la popolarità del percorso.

One UI Watch 5 offre anche strumenti ottimizzati per una maggiore sicurezza. Gli aggiornamenti della funzione SOS consentono di comunicare direttamente con un numero telefonico di emergenza per trasmettere informazioni sulla posizione di chi lo indossa, e consentono anche l'accesso immediato alle informazioni mediche di chi lo indossa una volta attivato un SOS. Inoltre, il rilevamento delle cadute è ora attivato di default per gli utenti di età avanzata per contribuire a ridurre il rischio di emergenze. Questi sono solo alcuni esempi dell'impegno costante di Samsung per migliorare la sicurezza degli utenti.

One UI Watch 5 sarà disponibile inizialmente sulla prossima serie di Galaxy Watch nel corso dell'anno mentre ulteriori aggiornamenti saranno annunciati a breve. Gli utenti delle serie Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4 negli Stati Uniti e in Corea possono registrarsi al programma beta a partire da maggio mediante l'applicazione Samsung Members.

