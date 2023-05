Nuove funzionalità di Reels in arrivo su Facebook

Mark Zuckerberg ha annunciato nuove funzionalità in arrivo per Facebook Reels, tra cui nuovi controlli che permettono alle persone di indicare i reel che vogliono vedere di più o di meno, in modo che sia possibile vedere su Facebook i contenuti che interessano di più.

Ecco una rapida panoramica delle novità:

Nuovi controlli che permettono alle persone di scegliere i reel che vogliono vedere di più o di meno, in modo che i video nel Feed e in Facebook Watch siano più rilevanti.

Aggiunto la sezione Reels nella parte superiore di Facebook Watch per facilitare la ricerca dei reel su Facebook.

Ora è possibile scorrere senza interruzioni tra i reel e i video più lunghi quando si guardano i contenuti dei creator su Facebook.





Come ha dichiarato Mark lo scorso 26 aprile, i Reels hanno determinato un incremento del tempo trascorso su Facebook e Instagram, un dato che sta aumentando costantemente. Vista la rapida crescita di questo formato, è prioritario per noi aiutare le persone a scoprire i reel e i nuovi creator più rilevanti per loro.

Aggiungendo più sezioni dedicate a Reels all'interno di Watch, si sta semplificando l'esperienza video su Facebook, per garantire alle persone una maggiore facilità di scoperta, fruizione e condivisione dei contenuti video.

