Apple: il fatturato dei piccoli sviluppatori sull’App Store è cresciuto del 64% negli ultimi due anni

Uno studio indipendente condotto da economisti ed economiste di Analysis Group ha rilevato che le piccole realtà di sviluppo attive sull’App Store hanno registrato un aumento del giro d’affari e della base di clienti nel mondo, con una crescita perfino superiore a quella dei grandi sviluppatori.

Potendo contare sul supporto di una vasta gamma di iniziative e strumenti dell’App Store, in tutto il mondo le piccole realtà di sviluppo (ovvero quelle che annualmente registrano ricavi inferiori a 1 milione di dollari e meno di 1 milione di download) hanno aumentato il loro fatturato del 71 per cento tra il 2020 e il 2022. In Europa, i loro ricavi sono saliti del 64%, con tassi di crescita del fatturato davvero significativi in Francia (122 per cento), Regno Unito (58 per cento) e Germania (37 per cento).

Nell’ambito del nuovo studio “Small Business Developers and App Creators on the App Store in 2022” i team di economisti ed economiste di Analysis Group hanno rilevato che la crescita di fatturato delle piccole imprese di sviluppo che operano sull’App Store dal 2020 ha superato quella delle grandi società di sviluppo, perché le prime hanno saputo identificare nuovi modi di risolvere le esigenze dell’utente. Le piccole realtà di sviluppo (che costituiscono oltre il 90% degli sviluppatori presenti sull’App Store) hanno registrato una crescita del fatturato per tutte le categorie di app; in particolare, negli ultimi due anni i ricavi provenienti dalle app per la salute, il fitness, lo sport e lo stile di vita sono più che raddoppiati.

Società di sviluppo di tutte le dimensioni hanno potuto creare business solidi grazie alla portata globale dell’App Store, che è disponibile in 175 Paesi e in oltre 40 lingue, e grazie alla base installata Apple che conta oltre 2 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo. Nel 2022, quasi l’80 per cento delle piccole società di sviluppo era attivo su diversi App Store, e circa il 40% dei download totali delle loro app sono stati effettuati da utenti di altri Paesi. Lo studio ha inoltre rilevato come le app che vendono beni e servizi digitali su più App Store registrino ricavi da transazioni che avvengono in media su oltre 40 store.

Dalla ricerca è emerso inoltre che l’App Store ha aiutato le piccole società di sviluppo a crescere e diventare internazionali. Molti sviluppatori che nel 2022 hanno guadagnato più di un milione di dollari vendendo beni e servizi digitali sull’App Store in passato erano piccole attività di sviluppo. Appena cinque anni fa, il 40% di queste realtà oggi globali non era sull’App Store o guadagnava meno di 10.000 dollari.

I team di Analysis Group hanno inoltre rilevato che nel 2022 migliaia di nuovi sviluppatori, sviluppatrici e titolari d’azienda di tutto il mondo hanno iniziato a operare sull’App Store. Di questo gruppo, circa il 25% proveniva dall’Europa, il 23% dalla Cina, il 14% dagli Stati Uniti, il 4% dal Giappone e il 35% da altri Paesi, fra cui Corea del Sud, India e Brasile.

