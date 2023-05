Apple: gli investimenti presso i fornitori europei superano i 20 miliardi di euro nel 2022

Apple ha annunciato che la spesa con i fornitori europei è aumentata di oltre il 50% dal 2018, arrivando a un totale di 85 miliardi di euro negli ultimi cinque anni e di oltre 20 miliardi di euro solo nel 2022.

Gli investimenti coinvolgono oltre 4000 fornitori europei e sostengono le grandi innovazioni che si ritrovano in ogni prodotto Apple, dai sensori nell’Apple Watch ai laser nell’iPhone, fino ai microcontroller nel Mac. Questi investimenti contribuiscono anche ai progressi nella transizione verde dell’industria europea, dato che Apple è impegnata a raggiungere l’impatto zero in tutta la sua filiera entro la fine di questo decennio. Grazie a questi investimenti e all’app economy di iOS, oggi Apple sostiene oltre 2,6 milioni di posti di lavoro in Europa.

“Lo spirito di innovazione e l’incredibile talento dell’Europa hanno portato Apple qui oltre 40 anni fa, e il contributo di quest'area ai nostri prodotti non è mai stato più forte.” ha dichiarato Cathy Kearney, Vice President of Operations di Apple. “Le partnership con i fornitori europei hanno contribuito a creare tecnologie rivoluzionarie e oggi siamo orgogliosi di lavorare in stretta collaborazione con i fornitori in tutta Europa portando avanti la nostra missione di decarbonizzare l’intera catena di fornitura a livello globale.”

Ad esempio STMicroelectronics, produttore globale di semiconduttori con forti radici in Francia e in Italia, sviluppa e costruisce chip che contribuiscono alle prestazioni all'avanguardia nel settore e all’incredibile efficienza dei dispositivi Apple. Per molti anni, l'azienda ha collaborato con i team Apple per la realizzazione di sensori, gestione energetica e circuiti integrati wireless per iPhone e altri prodotti Apple. STMicroelectronics impiega oltre 27.000 lavoratori nelle sue attività europee e sta investendo più di 3,5 miliardi di euro nel 2023 per aumentare la sua capacità produttiva a livello globale, anche in Francia e in Italia, dove produce anche componenti per i dispositivi Apple. Questo nuovo ampliamento della capacità produttiva supporterà le future esigenze di Apple per quanto riguarda i microcontrollori e i circuiti integrati wireless, analogici e a segnale misto. Dal 2021 la STMicroelectronics alimenta le sue attività legate alla fornitura per Apple con il 100% di energia rinnovabile.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita