Apple: l’App Store ha bloccato transazioni fraudolente per più di 2 miliardi di dollari nel 2022

Apple ha annunciato che nel 2022 l’App Store ha evitato transazioni potenzialmente fraudolente per oltre 2 miliardi di dollari, e ha rifiutato circa 1,7 milioni di app perché non rispettavano gli alti standard dell’App Store in materia di privacy, sicurezza e contenuti.

Inoltre, nel 2021, Apple ha chiuso oltre 802.000 account sviluppatore per attività potenzialmente fraudolenta. Nel 2022, quel numero è sceso a 428.000 in parte grazie a nuovi metodi e protocolli che permettono all’App Store di impedire la creazione di account potenzialmente fraudolenti. Inoltre, quasi 105.000 iscrizioni all'Apple Developer Program sono state rifiutate per sospette attività fraudolente, impedendo a questi malintenzionati di presentare app sull'App Store.

Nel 2022, Apple ha protetto gli utenti e le utenti da circa 57.000 app inaffidabili di store non autorizzati, che non hanno le stesse misure di sicurezza e protezione della privacy dell’App Store. Queste vetrine non autorizzate distribuiscono software dannosi in grado di imitare app note e molto usate o alterarle senza il consenso di chi le ha sviluppate.

Negli ultimi 30 anni, Apple ha bloccato quasi 3,9 milioni di tentativi di installare o lanciare app distribuite illegalmente attraverso il Developer Enterprise Program, che consente a grandi organizzazioni di implementare app interne per il proprio personale.

Apple esegue una serie di controlli di sicurezza su ogni singola app prima di pubblicarla sull’App Store. Durante la fase di sviluppo, Xcode ispeziona le app sistematicamente per verificare che utilizzino tecnologie autorizzate e per garantire che soddisfino i requisiti minimi dell’App Store. Dopo che l’app è stata caricata dal team di sviluppo in App Store Connect, vengono eseguiti ulteriori controlli per verificare che non faccia riferimento ad API proprietarie e che sia priva di malware noti. Durante la verifica, l’app viene ispezionata con attenzione da una persona del team di verifica delle app per attestare che soddisfi gli standard di qualità e sicurezza di Apple.

Nel corso del tempo, il team ha migliorato le procedure in atto e ha esteso la sua portata operativa in tutto il mondo, per poter aiutare sviluppatori e sviluppatrici a pubblicare velocemente le proprie app sull’App Store. In media, il team verifica oltre 100.000 app alla settimana, di cui circa il 90% riceve l’esito entro 24 ore. Avendo verificato più di 6,1 milioni di app nel 2022, il team di Apple ha aiutato oltre 185.000 sviluppatori e sviluppatrici a pubblicare la loro prima app sull’App Store, e ha fatto loro più di 20.000 telefonate per aiutarli a diagnosticare e risolvere i problemi che avevano precedentemente impedito l'approvazione.

Nel 2022, quasi 1,7 milioni di app sono state rifiutate dall’App Store per vari motivi, inclusi quelli legati ad attività fraudolente e pericolose per la privacy. In più di un caso quest’anno, il team di verifica ha scovato app che usavano codice dannoso con il rischio potenziale che rubassero le credenziali dell’utente da servizi di terze parti. In altri casi, ha identificato svariate app che si fingevano innocue piattaforme di gestione finanziaria ma che erano invece in grado di trasformarsi in un’altra app. Nel 2022, circa 24.000 app sono state bloccate o rimosse dall’App Store per emulazioni come queste.

