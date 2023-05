Sicurezza, Samsung presenta Knox Matrix

La piattaforma di sicurezza Samsung Knox di Samsung Electronics compie 10 anni! Prende il nome da uno dei luoghi più sorvegliati al mondo ed è stata presentata per la prima volta al Mobile World Congress (MWC) nel 2013.

Si tratta di un decennio di protezione mobile all'avanguardia per gli utenti di tutto il mondo, durante il quale Samsung Knox si è evoluto in una piattaforma di sicurezza olistica sinonimo di protezione per miliardi di consumatori e aziende. E adesso, Samsung sta lavorando alla prossima frontiera della sicurezza dei dispositivi con Knox Matrix.

Knox Matrix rappresenta la vision di Samsung per un futuro in cui i dispositivi connessi in un ecosistema possono proteggersi tra loro, oltre che i loro utenti. Si tratta di un approccio completo alla sicurezza, che diventerà sempre più essenziale man mano che un numero maggiore di dispositivi e di aspetti della nostra vita diventeranno connessi.

La maggior parte degli utenti di tutto il mondo possiede già una serie di dispositivi connessi, dai dispositivi mobili ai televisori, dai frigoriferi agli aspirapolvere robot. La presenza di oltre 14 miliardi di dispositivi connessi sul mercato dimostra la vastità di questo fenomeno, che non accenna a diminuire.

I dispositivi Samsung dotati di Knox Matrix lavorano per proteggersi a vicenda in una rete protetta. Se la sicurezza di un elemento viene compromessa, Knox Matrix lo isola dall'ecosistema per proteggere gli altri. Il supporto di Knox Matrix per tutti i dispositivi può trasformare efficacemente una casa intelligente in uno "scudo intelligente": più dispositivi l'utente ha collegato, maggiore è la sua sicurezza complessiva.

Attualmente sono tre le caratteristiche critiche di Knox Matrix che ne garantiscono il successo. La Trust Chain fa sì che i dispositivi si controllino a vicenda per individuare eventuali minacce. La Credential Sync garantisce la sicurezza delle informazioni utente gestendole tra i vari dispositivi e il Cross Platform SDK consentirà ai dispositivi di diversi sistemi operativi e piattaforme (tra cui Android, Tizen e Windows, ma non solo) di unirsi a Knox Matrix in accordo con i più elevati standard di sicurezza. In questo modo, possiamo mantenere i dispositivi al sicuro anche in un mondo iperconnesso.

Knox Matrix gestisce tutto questo all'interno di una blockchain privata, consentendo ai dispositivi compatibili di controllarsi a vicenda per verificare la presenza di eventuali violazioni e garantire la sicurezza con un monitoraggio intelligente delle minacce. Grazie a questi passaggi e ad altre funzioni che verranno introdotte, gli utenti potranno utilizzare più dispositivi connessi in modo semplice e sicuro.

