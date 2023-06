Apple: watchOS 10, il nuovo aggiornamento per Apple Watch

Apple ha presentato in anteprima watchOS 10, che porta su Apple Watch un approccio innovativo per visualizzare rapidamente le informazioni grazie alle app riprogettate, a una nuova Raccolta smart per mostrare i widget più rilevanti al momento giusto e a nuovi, bellissimi quadranti.

Le app riprogettate mostrano più informazioni a colpo d’occhio, e watchOS 10 introduce nuovi modi di navigare e accedere rapidamente ai contenuti. Le app per Apple Watch, come Meteo, Borsa, Casa, Mappe, Messaggi e Ore Locali, ora sfruttano al meglio il display dell’orologio per mostrare più informazioni a colpo d’occhio. L’app Attività su Apple Watch e l’app Fitness su iPhone semplificano il monitoraggio dell’attività fisica quotidiana con più dettagli, miglioramenti per la condivisione, una bacheca dei trofei ridisegnata e suggerimenti dal team di trainer Apple Fitness+.







La nuova Raccolta smart contiene widget che mostrano informazioni rilevanti e tempestive, che si adattano al contesto dell’utente e possono essere visualizzate ruotando la Digital Crown in qualsiasi quadrante. Per esempio, all’inizio della giornata Meteo mostrerà le previsioni oppure, quando l’utente è in viaggio, la Raccolta smart visualizzerà le carte d’imbarco da Wallet. Calendario e Promemoria si riorganizzano nella parte superiore per mostrare gli appuntamenti o le attività in programma. Anche le app in esecuzione, per esempio Podcast, si sposteranno verso l’alto per essere più rapidamente accessibili. Con la Raccolta smart l’utente può inoltre impostare uno dei bellissimi quadranti disponibili, come Ritratti, e accedere sempre all’istante alle informazioni più importanti.







watchOS 10 introduce poi due nuovi quadranti artistici e allegri: Tavolozza e Snoopy. Il quadrante Tavolozza mostra l’ora in un’ampia gamma di colori utilizzando tre livelli distinti sovrapposti: con il trascorrere del tempo cambiano anche i colori. Inoltre, l’amatissimo fumetto Peanuts prende vita su Apple Watch con un nuovo quadrante che ha come protagonisti Snoopy e Woodstock. I personaggi interagiscono e giocano con le lancette, reagiscono alle condizioni meteo del posto e fanno movimento insieme all’utente quando si allena.







Apple Watch è poi un dispositivo eccezionale per chi pratica il ciclismo grazie a funzioni come i promemoria automatici di Allenamento, la calorimetria per le bici elettriche e Rilevamento cadute. Con watchOS 10 questo sport molto popolare diventa ancora più versatile grazie a nuove metriche, viste ed esperienze.

Quando si avvia un allenamento in bici su un Apple Watch con watchOS 10, verrà mostrato in automatico come un’attività in tempo reale sull’iPhone e, quando l’utente fa tap, utilizzerà l’intero schermo. Le Viste allenamento, come Zone di frequenza cardiaca, Altitudine, Sfida percorso, Allenamenti personalizzati e la nuova vista Velocità in bicicletta, sono state ottimizzate per il display dell’iPhone, che può essere fissato al manubrio per tenere d’occhio le metriche durante l’allenamento.

Altri aggiornamenti di watchOS 10:

NameDrop consente di condividere facilmente le informazioni di contatto avvicinando Apple Watch all’iPhone di un’altra persona. Su Apple Watch si può utilizzare NameDrop anche facendo tap sul pulsante Condividi nella scheda contatto personale dell’app Contatti oppure sulla complicazione La mia scheda, e poi avvicinare l’orologio all’Apple Watch di un’altra persona.2

Le mappe offline su iPhone permettono di accedere al navigatore, vedere l’ora di arrivo stimata, trovare luoghi su Mappe e altro ancora quando non sono disponibili reti Wi-Fi o cellulari. Queste funzioni possono essere usate anche su un Apple Watch che si trova nel raggio di copertura dell’iPhone abbinato.

Ora è possibile avviare la riproduzione di un messaggio video FaceTime e visualizzarlo direttamente su Apple Watch. L’Apple Watch supporta inoltre l’audio nelle chiamate FaceTime di gruppo.

L’app Farmaci invia all’utente un promemoria se non ha registrato l’assunzione di un farmaco dopo che sono trascorsi 30 minuti dall’orario previsto.

Apple Fitness+ introduce Piani personalizzati, un nuovo modo di ricevere programmi di allenamento o meditazione su misura, in base a giorno, durata, tipo di workout e altro ancora; Raccolte, che consente di selezionare più allenamenti e meditazioni da alternare facilmente; e Audio in primo piano, che offre la possibilità di dare priorità al volume della musica o alla voce del team di trainer.

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la developer beta di watchOS 10 è disponibile da oggi su developer.apple.com. Una beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti watchOS il prossimo mese su beta.apple.com. watchOS 10 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 o modelli successivi abbinati a un iPhone Xs o modelli successivi con iOS 17.

