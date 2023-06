Alla WWDC23, Apple ha presentato Apple Vision Pro, il rivoluzionario "spatial computer"

Apple ha dato il via alla sua Worldwide Developers Conference, la più grande ed entusiasmante di sempre, aprendo la settimana dell’evento con un indimenticabile keynote dall'Apple Park al quale hanno participato sviluppatori, sviluppatrici, studenti, studentesse e rappresentanti della stampa; il keynote è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo grazie allo streaming live e on demand.







Nel corso di un keynote che ha presentato tante innovazioni pionieristiche e funzionalità all’avanguardia, Apple ha svelato Apple Vision Pro, un rivoluzionario "spatial computer" che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico. Sono stati annunciati anche tre nuovi Mac: il nuovo MacBook Air è il notebook da 15" migliore al mondo, mentre Mac Studio con M2 Max e M2 Ultra e Mac Pro con M2 Ultra sono i Mac più potenti mai realizzati da Apple. Inoltre, nuove funzionalità in arrivo su iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10, tvOS 17 e AirPods permettono a chi sviluppa app di spingersi ancora oltre, consentendo ad ogni utente di sfruttare tutto il potenziale dei propri dispositivi.

Interessante soprattutto l'annuncio dell'Apple Vision Pro uno "spatial computer" che offre un’interfaccia pienamente tridimensionale controllata dai sistemi di input più naturali che esistano: gli occhi, le mani e la voce dell’utente. Dotato di visionOS, il primo sistema operativo spaziale al mondo, Vision Pro permette all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio.



