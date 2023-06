Shuffles di Pinterest arriva anche in Italia

Shuffles, la nuova app indipendente di Pinterest pensata per creare collage e opere d'arte digitali, esprimere le proprie idee e dare libero corso alla creatività sul proprio smartphone, arriva anche in Italia. Con funzioni avanzate e un'interfaccia coinvolgente, Shuffles consente di ritagliare, sovrapporre e arricchire con elementi o animazioni le immagini salvate nel rullino della fotocamera o tra i Pin di Pinterest. Shuffles si sta espandendo a livello globale in quasi tutti i luoghi dove è possibile trovare Pinterest, inclusi Italia, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, India, Indonesia, Giappone, Messico, Perù e Spagna.

Sviluppata dal team TwoTwenty e finalista del concorso Apple Design Award del 2023, Shuffles si basa sulla tecnologia di riconoscimento degli oggetti e sui Pin correlati per rendere più semplice visualizzare ogni tipo di contenuto, dall'outfit che si ha intenzione di indossare alla progettazione dei soggiorni di vacanza fino ai buoni propositi per l’anno in arrivo.

Ecco come funziona Shuffles:

Accedere all’account Pinterest

Ritagliare degli oggetti dalle immagini salvate nel rullino della fotocamera, tra i Pin e sulle bacheche, oppure cercare nuovi Pin

Creare un collage usando sfondi, immagini, fotografie, adesivi e parole

Aggiungere effetti e animazioni per un risultato più originale

Salvare il collage in locale o sul tuo profilo Pinterest e condividere con gli amici o con la community di Shuffles

Shuffles è al momento disponibile per i dispositivi iOS anche in Italia.

