Toshiba Canvio Flex, l’hard disk alleato dello smart working

Con l’arrivo della stagione estiva, lo smart working diventa una pratica ancora più consolidata e molti dipendenti scelgono di lasciare le città per lavorare da località di mare o montagna. Lontani dall’ufficio è importante avere con sé tutti i documenti aziendali necessari, compresi i file power point così pesanti da non poter essere archiviati sul PC nel caso in cui ad esempio la VPN non funzionasse, e proteggere i dati sensibili contenuti.

Toshiba propone così Canvio Flex, l’hard disk cross-device per archiviare nella massima sicurezza tutti i file di cui si ha bisogno. Associando compatibilità e portabilità, funziona con la maggior parte delle piattaforme e dei sistemi operativi, rendendolo ideale per chi si destreggia tra più dispositivi.

Caratterizzato da un design sottile e leggero, Canvio Flex di Toshiba è disponibile nella colorazione silver e offre la massima flessibilità di storage. Grazie alla velocità di trasferimento pari a 5Gbit/s e a una capacità fino a un massimo di 4TB, consente di archiviare e accedere in modo rapido a tutti i documenti di cui si ha bisogno. Preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C®*, offre una condivisione dei file semplice e immediata fin dal primo utilizzo.

Prezzo suggerito al pubblico: a partire da: 72,99€ (1TB)

