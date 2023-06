Qualcomm: arriva la nuova piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Technologies ha annunciato la nuova piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 2 con una serie di aggiornamenti che garantiscono prestazioni migliori, connettività 5G ottimale ed esperienze più ricche per gli utenti.

Vediamo nel dettaglio alcune caratteristiche:

Performance: prima piattaforma a 4 nm della serie 4, Snapdragon 4 Gen 2 è stato progettato per prolungare la durata della batteria e migliorare l'efficienza complessiva della piattaforma. La CPU Qualcomm Kryo offre velocità di picco fino a 2,2 GHz e prestazioni della CPU fino al 10% migliori per un uso quotidiano veloce. La tecnologia Qualcomm® Quick Charge 4+ è in grado di ricaricare fino al 50% della batteria in soli 15 minuti, evitando il fastidio di limitare l'interazione con il dispositivo durante la giornata. La piattaforma offre il supporto per display FHD+ a 120fps per una maggiore chiarezza e uno scorrimento fluido e senza interruzioni.

Camera: foto e video nitidissimi consentono agli utenti di catturare esperienze significative. La stabilizzazione elettronica dell'immagine e la messa a fuoco automatica più rapida consentono di ridurre l'effetto mosso per immagini più chiare, anche con soggetti in movimento. Per la prima volta nella serie 4, il Multi Camera Temporal Filtering (MCTF) è integrato nell'hardware e garantisce la riduzione del rumore per video di alta qualità.

AI: i nuovi ed entusiasmanti miglioramenti dell'intelligenza artificiale includono un'intelligenza artificiale in condizioni di scarsa illuminazione per immagini nitide e dettagliate in ambienti poco luminosi. La rimozione del rumore di fondo potenziata dall'intelligenza artificiale assicura che gli utenti siano ascoltati chiaramente durante le chiamate e i video durante il lavoro o in un ambiente affollato.