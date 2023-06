Amazon investe nello sviluppo delle competenze digitali dei suoi dipendenti

Amazon ha lanciato un nuovo programma di formazione sviluppato da Amazon Web Services e pensato per dare ai dipendenti della sua rete logistica la possibilità di ottenere la certificazione di Cloud Support Specialist. Il corso, partito lo scorso aprile, fornisce una formazione specializzata nel cloud computing che consentirà ai dipendenti di apprendere nuove competenze digitali in grado di aprire nuove opportunità professionali, sia all'interno di Amazon che al di fuori.

Il corso rientra nell'innovativo programma Career Choice, che fornisce finanziamenti per la formazione dei dipendenti, anticipando il pagamento del 95% delle tasse scolastiche e offrendo il rimborso delle spese sostenute per i corsi professionali riconosciuti, fino a 8.000 euro in quattro anni. I corsi già disponibili includono: esperto di informatica, contabilità, tecnico meccatronico, patente di guida per mezzi pesanti e altro ancora. Dal suo lancio in Italia nel 2014, i tre programmi Career Choice più popolari sono stati quelli in tecnologia, trasporti e amministrazione aziendale.

Dario Mazzella, Senior Business Development Manager, Skills to Jobs di Amazon Web Services, ha dichiarato "la formazione e l’aggiornamento delle competenze sono fattori essenziali per la crescita dei business e dell’economia in generale, ma allo stesso tempo rappresentano anche un’opportunità per le persone per crescere e costruire il proprio percorso professionale. Sin dal lancio di Career Choice, in Amazon siamo sempre stati impegnati a offrire ai nostri dipendenti dei corsi gratuiti di formazione in diversi ambiti. Con il lancio di questo nuovo programma specializzato in cloud computing aggiungiamo un altro tassello in questa direzione offrendo ai dipedenti la possibilità di acquisire quelle competenze digitali che risultano sempre più fondamentali nel mondo del lavoro di oggi”.

