ASUS presenta il nuovo Zenfone 10: compatto e con prestazioni da top di gamma

ASUS ha annunciato il nuovo Zenfone 10, l'ultima generazione dell'iconico smartphone da 5,9 pollici che ridefinisce il segmento degli smartphone compatti.

Zenfone 10 inaugura una nuova era in cui compatto significa potente e piccolo è il nuovo grande. È alimentato dall’ultimo Snapdragon 8 Gen 2, insieme alle più recenti tecnologie di memoria LPDDR5X e UFS 4.0 ROM per prestazioni di altissimo livello. Ma ciò che più sorprende è la durata della batteria, aumentata di quasi il 13%, senza alcuna variazione della capacità della stessa. È stata inoltre aggiunta la comoda ricarica wireless compatibile con Qi.

L'avanzato display AMOLED a 144 Hz dello Zenfone 10 offre colori ultravividi in qualsiasi condizione, e le immagini sono state ulteriormente perfezionate grazie alla collaborazione con l'azienda leader nell'elaborazione visiva Pixelworks.

Il sistema di fotocamere dello Zenfone 10 è stato aggiornato, incorporando il più recente stabilizzatore Gimbal Ibrido 2.0 a 6 assi e nuovi algoritmi per ottenere video di qualità professionale. Per inaugurare la nuova generazione di video mobile, è presente anche un nuovo sistema di stabilizzazione elettronica dell'immagine Adaptive EIS, oltre a funzionalità di registrazione 3D surround grazie a OZO Audio. Anche le funzionalità selfie sono state notevolmente migliorate, con una fotocamera frontale da 32 MP dotata di un sensore RGBW e di grandi pixel da 1,4 μm per un'eccezionale acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Zenfone 10 è ancora più smart, grazie a nuove ed avanzate funzioni di intelligenza artificiale per migliorare ancora di più l’esperienza di utilizzo. Dalle modifiche avanzate dell'interfaccia utente alle funzioni intelligenti della fotocamera, Zenfone 10 si adatta alle esigenze e alle preferenze dell'utente e contribuisce a rendere ogni interazione intuitiva e senza sforzo.

Zenfone 10 è disponibile in cinque colorazioni, tra cui tre nuove tonalità, tutti ispirati ai colori del pianeta. Inoltre, è costruito all'insegna della sostenibilità, con la cover posteriore che utilizza materiali eco-friendly in policarbonato a base biologica e una percentuale maggiore di imballaggi riciclabili.







DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 8/128GB a 799€

ASUS Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 8/256GB a 849€

ASUS Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 16/512GB a 929€

In occasione del lancio, ASUS ha organizzato la promo FREE UPGRADE per offrire agli utenti tagli di storage e memoria extra: la versione 8/256 sarà disponibile a 799€ e la versione 16/512 a 849€.

È possibile acquistare ASUS Zenfone 10 in pre-order sul sito ufficiale.

Zenfone 10 sarà disponibile negli ASUS Gold Store a partire da luglio 2023.

