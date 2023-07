Tinaba e Ant Group:partnership per consentire agli italiani di pagare in Asia tramite Alipay+

Tinaba ha siglato una partnership con Alipay+ per integrare la possibilità di pagamento transfrontaliero presso gli esercenti supportati da Alipay+ consentendo alla propria clientela l’accesso diretto al più grande network di pagamenti in Asia con oltre 2,5 milioni di negozi.

Tinaba è il primo wallet mobile affiliato a una banca europea, e l’unico in Italia, abilitato a collaborare con Alipay+ consentendo, quindi, ai propri clienti di poter effettuare pagamenti – in euro e nella propria lingua – in Asia direttamente dalla propria app.

I viaggiatori italiani clienti Tinaba, potranno effettuare pagamenti cross-border tramite QR code presso i merchant partner di Alipay+, sia in Corea del Sud – grazie al supporto di Kakao Pay – sia in Malesia. Dagli inizi di luglio il servizio sarà esteso anche alla rete Alipay+ in Australia e Qatar. Nei mesi successivi è prevista una ulteriore estensione nella rete Alipay+ in altre nazioni asiatiche. L’obiettivo è coprire in tempi brevi tutto il Continente.

Introdotta da Ant Group, Alipay+ ha una copertura globale che consente a milioni di merchant di entrare in contatto con oltre 1 miliardo di consumatori mobile, a cui viene garantita un'esperienza di pagamento fluida e sicura con l'accesso a promozioni, vantaggi e servizi da parte dei commercianti di tutto il mondo.

