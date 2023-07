Meta Verified in arrivo in Italia

Esordisce in Italia Meta Verified, uno strumento in più a disposizione dei creator per consolidare la propria presenza e costruire più velocemente una community sulle piattaforme Meta. Il pacchetto di abbonamento su Instagram e Facebook offre ai creator la verifica del proprio account e supporto in lingua inglese.

La disponibilità di Meta Verified in Italia è parte dell’espansione di questo prodotto a livello globale, annunciata da Mark Zuckerberg sul suo Canale Broadcast di Instagram:



L’abbonamento a Meta Verified include:

Un badge di verifica , che conferma l’autenticità del profilo e stabilisce che l’account è stato verificato con un documento d’identità.

Maggior protezione dai furti d’identità attraverso un monitoraggio proattivo dell’account, per impedire il furto dell’identità di persone con un pubblico online in crescita.

Aiuto costante con possibilità di interagire con una persona e ricevere supporto per i problemi più comuni relativi all’account.

Funzioni esclusive per esprimersi in modi unici.

Meta Verified è disponibile per l’acquisto direttamente su Instagram e Facebook al prezzo di €13,99 via web e di €16,99 via mobile (dispositivi iOS e Android), e sarà disponibile per tutti in Italia nei prossimi giorni.

