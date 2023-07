GeForce NOW: NVIDIA presenta la lineup di luglio con 14 nuovi giochi in arrivo

NVIDIA ha annunciato la lineup di giochi che arriverà nel corso del mese di luglio: sono ben 14 i nuovi titoli che si aggiungono alla libreria più famosa del cloud. Gli utenti potranno cimentarsi con i pluripremiati titoli OCTOPATH TRAVELER di Square Enix, oltre a quelli che arriveranno nelle prossime settimane, tra cui Remnant II, Jagged Alliance 3 e Xenonauts 2.

OCTOPATH TRAVELER e OCTOPATH TRAVELER II sono gli avvincenti titoli RPG d'azione di Square Enix, disponibili su GeForce NOW a fine mese. Ogni gioco presenta otto diverse avventure per otto diversi viaggiatori. Ogni decisione presa dai giocatori dà forma alle trame di questi straordinari personaggi, ognuno dei quali ha le proprie abilità distintive da poter sfruttare in battaglia. OCTOPATH TRAVELER II include inoltre nuove caratteristiche per la serie, tra cui la possibilità di passare dal giorno alla notte per cambiare completamente ambientazione, rendendola un'avventura del tutto nuova.

Ecco l'elenco degli ultimi 9 titoli usciti a giugno:

One Lonely Outpost (Nuovo lancio su (Nuovo lancio su Steam

AEW: Fight Forever (Nuovo lancio su (Nuovo lancio su Steam , 29 giugno)

Darkest Dungeon (Steam)

Darkest Dungeon II (Steam)

Derail Valley (Steam)

Age of Empires: Definitive Edition (Steam)

I Am Fish (Steam)

Golf Gang (Steam)

Contraband Police (Steam)

Di seguito, invece, le 14 nuove uscite di luglio per una fantastica estate all’insegna del gaming:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Nuovo lancio su (Nuovo lancio su Steam , 7 luglio)

Jagged Alliance 3 (New release on (New release on Steam , 14 luglio)

Xenonauts 2 ( Steam , 18 luglio)

Viewfinder ( Steam ,18 luglio)

Techtonica ( Steam , 18 luglio)

Remnant II ( Steam , 25 luglio)

F1 Manager 2023 ( Steam , 31 luglio)

Embr (Steam)

MotoGP 23 (Steam)

OCTOPATH TRAVELER (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II (Steam)

Pro Cycling Manager 2023 (Steam)

Riders Republic (Steam)

Starship Troopers: Extermination (Steam)

