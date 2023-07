Motorola e AC Monza di nuovo insieme per la stagione 2023-2024

Motorola, azienda parte del Gruppo Lenovo, ha annunciato il rinnovo della sua sponsorship con i Biancorossi per la stagione sportiva 2023-2024.

Durante il ritiro di AC Monza nella suggestiva cittadina di Pontedilegno, che si sta svolgendo in queste settimane in preparazione al prossimo Campionato di Serie A 2023-2024, l’Amministratore Delegato dei Biancorossi Adriano Galliani e l’Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola Carlo Barlocco hanno ufficializzato il rinnovo della partnership.

La collaborazione non si limiterà ad accompagnare i Biancorossi in campo, ma includerà un ricco programma di attività dentro e fuori lo stadio insieme a Motorola, portando i tifosi e gli appassionati a conoscere il brand in tutti i suoi aspetti.

