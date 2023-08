Acquisti online: cura della casa priorità degli italiani nei prossimi 6 mesi

Nel secondo semestre del 2023 per gli italiani tra i 20 e i 50 anni la priorità sarà la cura della casa, mentre il benessere psico-fisico, lo svago e le passioni passeranno in secondo piano. È quanto rivela l’indagine commissionata a Ipsos da ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, per tracciare l’identikit degli shopper online e scoprire i servizi di cui avranno bisogno gli italiani.

La classifica dei servizi che cercheranno gli italiani nei prossimi 6 mesi

Nei prossimi sei mesi i servizi più richiesti saranno pulizie (31%), riparazioni (30%) e tinteggiatura (26%). Il benessere personale è solo al quarto posto, con un 23% di italiani che prevede di affidarsi a professionisti per dedicarsi all'attività sportiva, dal personal trainer all’istruttore di pilates, dall’insegnante di yoga ai corsi di nuoto.

Al quinto posto spicca la necessità di organizzare eventi: 1 italiano su 5 coinvolgerà wedding planner, cake designer per torte personalizzate ed event planner per allestimenti e feste, mentre il 14% cercherà servizi fotografici per shooting in esterna, battesimi, matrimoni, pre-wedding. Per il 13% degli italiani previsti anche traslochi, che negli ultimi dieci anni hanno interessato in particolar modo l’Italia centrale: il 53,3% dei rispondenti che vivono al Centro afferma infatti di aver traslocato tra una e tre volte nell’ultimo decennio.

La cura della persona scivolerà oltre metà classifica con chi si dedicherà al benessere personale di mente e corpo cercando un consulto psicologico (13%) o un dietologo e nutrizionista (13%). A chiudere il ranking, coloro che prevedono di prendere lezioni private per coltivare le proprie passioni, dal pianoforte alla chitarra, passando per la pittura (11%), e coloro che invece saranno affiancati da tutor privati per supporto allo studio di materie come matematica e fisica (7%).

Ricerca di servizi online, tra facilità, convenienza e controllo delle recensioni

Per cercare questi servizi, svela ProntoPro.it, buona parte degli italiani afferma che farà le sue ricerche anche online, ad esempio consultando il web, i social media o i gruppi Telegram e Whatsapp di cui fa parte. In particolare, seguiranno questa strada il 95% delle persone in cerca di un dietologo, il 91% di utenti che ha necessità di un supporto nell’organizzazione di eventi o l’80% di chi ha bisogno di aiuto per un trasloco. La metà degli italiani (48%) spiega che il motivo principale che li spinge ad acquistare online è la facilità di utilizzo, ovvero la comodità a reperire rapidamente informazioni, a contattare rapidamente i professionisti o — nel caso di prodotti — a riceverli direttamente a casa. Un terzo invece (33%) reputa il canale digitale più conveniente. Un quarto infine ammette di consultare le recensioni e i commenti dei precedenti clienti, per poter andare sul sicuro nel contattare i professionisti di cui ha bisogno.

Gli italiani e gli acquisti online: la metà compra almeno una volta a settimana

Il ruolo dell’online si conferma quindi rilevante, con quasi la metà degli italiani (46%) intervistati da Ipsos per ProntoPro che acquista tramite internet almeno una volta a settimana, considerando sia servizi che prodotti: si tratta nel 57% dei casi di persone sposate (di cui 7 su 10 hanno almeno un figlio). Circa 4 italiani su 10 (37%) acquistano almeno una volta al mese online.

I servizi ad oggi più acquistati online: organizzazione di eventi al primo posto

Svago e festeggiamenti sono il must have del momento per gli italiani. Per quanto riguarda la tipologia di acquisti online, nella prima parte dell’anno tra i servizi più popolari spicca infatti al primo posto l’organizzazione di eventi (18%) che, guardando alle intenzioni per i prossimi sei mesi, scenderà invece al quinto posto. A condividere il podio ci sono i professionisti delle riparazioni (17%) — che vedranno l’interesse degli italiani crescere fortemente nel prossimo semestre — e dei traslochi (14%). Ad oggi, la richiesta di servizi per la pulizia della casa — che dominerà la classifica dei prossimi sei mesi — è al quarto posto (12%), ex aequo con i servizi fotografici.

L’identikit di chi acquista online: under 30, vive al Nord e lavora a tempo pieno

In generale, prendendo in considerazione la popolazione con fascia d’età fra i 20 e i 50 anni, l’online è un canale che piace sia agli uomini (52,4%) che alle donne (47,6%) e che viene utilizzato in maniera continuativa soprattutto da persone con un’età compresa tra i 20 e i 29 anni (41,8%). Acquista online soprattutto chi vive al Nord (56,5%), è impiegato di ufficio (30,9%) e lavora a tempo pieno (56,8%), ma non manca un 13% di studenti universitari. Al Sud e al Centro l’80% afferma di non avvalersi di collaboratori domestici, mentre al Nord la percentuale scende al 70%. Tra chi acquista frequentemente online, un italiano su tre vive in appartamento e 8 su 10 possiedono un’auto: anche chi ha la possibilità di spostarsi in autonomia, dunque, ritiene più comodo e pratico ottimizzare le proprie ricerche con gli strumenti digitali, che rendono semplice e veloce anche la comparazione dei diversi preventivi.