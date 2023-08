ILIADSHIP: fino al 30 settembre si può aderire alla borsa di studio pensata per gli studenti universitari

In seguito alle numerose richieste pervenute da tutta Italia, iliad ha annunciato la proroga al 30 settembre 2023 di iliadship, il progetto volto a sostenere la formazione di studenti universitari per abilitare lo sviluppo delle competenze nelle giovani generazioni.



Gli studenti, che hanno richiesto informazioni e manifestato interesse a partecipare, potranno avere più tempo per perfezionare l’iscrizione ed accedere alla prima classe di iliadship.



iliad e il suo Advisory Board selezioneranno così 10 studenti tra neolaureati triennali che si iscrivono a corsi di laurea magistrale e iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. La classe sarà formata da giovani universitari che intendono proseguire gli studi nelle materie S.T.E.M., in Scienze sociali e in Arts & Literature. Ciascuno degli studenti selezionati potrà beneficiare di:

Una borsa di studio di 15.000 euro

Un tutor, scelto fra i dipendenti dell’azienda

Un mentore, scelto fra i componenti dell’Advisory Board

Un percorso di formazione con dei workshop comuni

Un’esperienza formativa di gruppo sul tema “le connessioni del futuro e il futuro delle connessioni”

Un tirocinio extra-curriculare

Scopo del progetto sarà anche quello di creare una vera e propria community attraverso la costituzione di un network di studenti che ogni anno si riunisce per aggiornare le proprie competenze e scambiarsi esperienze.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e per presentare la propria candidatura entro il 30 settembre 2023 si rimanda alla pagina dedicata del sito iliad.

