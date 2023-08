I giocatori GeForce pronti per ‘Baldur's Gate 3’

Dopo tre anni di accesso anticipato, Baldur's Gate 3 è stato ufficialmente lanciato. I giocatori GeForce potranno vivere l'esperienza completa di Baldur's Gate 3 giocando su un PC dotato di scheda grafica GeForce RTX o tramite il cloud su GeForce NOW.

I giocatori GeForce possono massimizzare la qualità grafica con NVIDIA DLAA o aumentare il frame rate con NVIDIA DLSS 2 - le schede grafiche desktop GeForce RTX serie 40 hanno aumentato le prestazioni di una media del 93%. Grazie a DLSS 2, la maggior parte dei giocatori GeForce RTX serie 40 – e quelli con schede analoghe – possono giocare a Baldur's Gate 3 a 4K, con tutte le impostazioni al massimo, a oltre 60 fotogrammi al secondo.

Questo è il driver da utilizzare per The Texas Chain Saw Massacre e Gord, entrambi in lancio con DLSS 2.

Il nuovo driver Game Ready aggiunge le impostazioni ottimali di GeForce Experience con un solo clic per 6 nuovi giochi:

Exoprimal



Jagged Alliance 3



Lost Judgment



Portal: Prelude RTX



Ratchet & Clank: Rift Apart



Remnant 2

