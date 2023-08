Alike svela il marketplace online di eSIM

La piattaforma di viaggi social Alike ha presentato il suo innovativo marketplace online di eSIM, che va ad arricchire la gamma di servizi di viaggio che i turisti possono prenotare sul sito web di Alike. Questo hub online, unico nel suo genere, offre una suite completa di eSIM, destinata al viaggiatore moderno in 200 destinazioni globali. Grazie alla possibilità di scegliere e scaricare la eSIM adatta prima del viaggio, i viaggiatori possono ora dire addio alle carte SIM fisiche o alla ricerca di hotspot Wi-Fi.

Per celebrare il lancio del marketplace delle eSIM, Alike offre eSIM per 80 destinazioni nel mondo all’incredibile prezzo di appena un dollaro! Questa offerta limitata nel tempo può essere sfruttata utilizzando il codice ALIKE durante l'acquisto di eSIM sul sito www.alike.io/esims.

Visto il numero crescente di utenti che preferiscono le eSIM alle tradizionali SIM fisiche, Juniper Research stima che già nel 2023 circa 1 miliardo di smartphone utilizzeranno le eSIM a livello globale, per arrivare a 3,5 miliardi entro il 2027. Il marketplace delle eSIM di Alike non poteva arrivare in un momento migliore inserendosi in questa crescente transizione globale verso le SIM digitali.

