Lenovo Group prosegue gli investimenti nell’IA con 1 miliardo di dollari

Lenovo Group ha annunciato i risultati del primo trimestre, riportando un fatturato del Gruppo di 12,9 miliardi di dollari e un utile netto di 191 milioni di dollari su base non-Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS).

I ricavi delle attività diverse dai PC hanno rappresentato il 41% delle entrate del Gruppo, con il business guidato dai servizi che ha registrato una forte crescita e una redditività sostenuta, a ulteriore dimostrazione dell'efficacia della strategia di trasformazione intelligente di Lenovo.

Il Gruppo continua a intraprendere azioni proattive per mantenere resiliente il suo rapporto spese/ricavi (E/R) e promuovere una redditività sostenibile, investendo anche per la crescita e la trasformazione. Rimane impegnata a raddoppiare gli investimenti nell'innovazione a medio termine, compreso un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari in tre anni per accelerare l'implementazione dell'intelligenza artificiale (IA) per le aziende di tutto il mondo, in particolare dispositivi IA, infrastrutture IA e soluzioni IA.

Nonostante il mercato difficile dell'ultimo trimestre e le condizioni macroeconomiche sfavorevoli, Lenovo vede segnali di stabilizzazione e miglioramento del mercato, i prezzi dei componenti hanno toccato il minimo e ritiene che il mercato dei dispositivi client possa riprendersi e riprendere la crescita nella seconda metà di questo anno fiscale.

Il Presidente e CEO, Yuanqing Yang: “Lo scorso trimestre, lo scenario globale ha presentato delle sfide e il business legato all’hardware ha proseguito la sua fase di aggiustamento, ma abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia. Il business basato sui servizi ha raggiunto una forte crescita e una redditività sostenuta. I ricavi delle attività non-PC del gruppo è ulteriormente aumentato di anno in anno, dimostrando l'efficacia dei nostri motori di crescita diversificati, rimango cautamente ottimista sulla ripresa del nostro business nei prossimi trimestri. Mentre continuiamo a guidare l'innovazione e la trasformazione intelligente, sono fiducioso nel lungo termine di redditività e crescita sostenibile nel futuro.”

