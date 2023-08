TicWatch Pro 5 ora disponibile anche nella versione “SAND”

Mobvoi, l'azienda creatrice degli smartwatch TicWatch, ha presentato la nuova colorazione dello smartwatch TicWatch Pro 5 di nuova generazione, da oggi disponibile anche nell’elegante versione “SAND”.

TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch dotato della nuova piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1, che supporta sensori versatili, algoritmi sanitari più accurati e una maggiore durata della batteria. TicWatch Pro 5 viene inoltre lanciato con l'ultima versione di Wear OS di Google (Wear OS 3) per aiutare gli utenti a rimanere connessi con stile. Con i materiali esterni più resistenti di qualsiasi altro TicWatch e una nuovissima corona rotante per una navigazione più semplice, TicWatch Pro 5 è lo smartwatch più potente e resistente della classe TicWatch.







La scocca principale del TicWatch Pro 5 è progettata per garantire una durata ultraresistente grazie all'alluminio di grado aerospaziale e a una lunetta metallica di livello chirurgico, che offre una sensazione di leggerezza e allo stesso tempo un'elevata resistenza ai danni e alla corrosione. Lo schermo, dotato di protezione fingerprint, è luminoso e facilmente leggibile ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass resistente alle scheggiature. Testato per soddisfare i requisiti di resistenza all'acqua US-MIL-STD 810H e 5ATM, il TicWatch Pro 5 è costruito per affrontare un uso costante e avventure difficili, con la possibilità di nuotare in acque aperte.

TicWatch Pro 5 mantiene con orgoglio l'eredità distintiva e celebrata del design del display a doppio strato, notoriamente associato alla serie TicWatch.

TicWatch Pro 5 di Mobvoi dalla nuova ed elegante colorazione “SAND” è ora disponibile su Mobvoi.com e Amazon a soli € 359.99.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita