Arriva Quovado, la rivoluzione per l’uso a tempo degli hotel

È un vero è proprio boom di consensi per Quovado.net, la piattaforma che sta rivoluzionando il modo di prenotare presso gli hotel. Il servizio permette infatti la prenotazione delle camere per il day use, cioè per poche ore durante il giorno, oltre che per i pernottamenti classici.

Per il day use la piattaforma, raggiungibile all'indirizzo www.quovado.net, a differenza degli altri servizi è incentrata su un nuovo sistema di prenotazione, che da un lato consente di indicare l'ora di check in e check out, dall'altro di distinguere tra relax o business.

La rivoluzione dell'uso a tempo delle camere, per relax o affari

Il sistema è studiato rispondere alle richieste di clienti con esigenze diverse:

nella categoria business si ha la possibilità di prenotare una sala meeting, spazi per il coworking, la camera per riposarsi fra un appuntamento e l'altro , prima di una riunione, o per affrontare il jet lag.

si ha la possibilità di , prima di una riunione, o per affrontare il jet lag. Nella categoria relax troviamo invece le camere per fughe romantiche, l’uso a tempo della Spa e centri benessere, fino ad arrivare alla possibilità di prenotare d'estate il posto in spiaggia con relativo posto auto.

In entrambi i casi il check in e check out orario è quindi l'elemento che differenzia Quovado dalle altre piattaforme di prenotazione online.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita