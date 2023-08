Il nuovo monitor Philips Evnia 49M2C8900 ridefinisce l’eccellenza video con il pannello QD OLED

Evnia, il nuovo brand gaming di Philips, ha annunciato un nuovo modello della sua linea di monitor premium, la serie 8000: il Philips Evnia 49M2C8900.

Progettato per i gamer che cercano un monitor all’avanguardia e immersivo che si adatti sia al mondo del gaming sia quello lavorativo, il Philips Evnia 49M2C8900 presenta una grande versatilità grazie alle sue caratteristiche come il grande schermo 32:9 SuperWide e il suo USB-C hub.

Tuttavia, questi elementi rappresentano solo una piccola parte delle specifiche tecniche del Philips Evnia 49M2C8900. Evnia, in linea con la sua mission di introdurre un brand gaming per tutti, ha realizzato il Philips Evnia 49M2C8900 con caratteristiche ideali per qualsiasi gameplay, tra cui display QD OLED per una grafica immacolata, frequenza di aggiornamento di 240 Hz per un gioco veloce e pulito, certificazione Vesa ClearMR 13000 per un gioco sicuro e privo di sbavature, DTS Sound con uscita a 30W per un audio eccezionale e coinvolgente e l'esclusiva funzione Ambiglow per rendere ancora più affascinante l'esperienza di gioco.

Uno dei punti di forza del Philips Evnia 49M2C8900 è l'esperienza immersiva che offre ai suoi utenti. Grazie a caratteristiche come la curvatura 1800R del monitor e la funzione Ambiglow, nonché a nuove aggiunte come il DTS Sound, il Philips Evnia 49M2C8900 vuole risvegliare e stimolare tutti i sensi dell'utente.

Il suono DTS con uscita a 30W è una novità per la serie Evnia 8000. È stato progettato per rendere ancora più coinvolgente l'esperienza del Philips Evnia 49M2C8900 con un suono incredibile che accompagna qualsiasi tipo di gioco.

Pertanto, con tutte queste caratteristiche ipnotiche in gioco, è facile dedurre che questo monitor è stato pensato per sostenere i gamer più appassionati a sentirsi pienamente padroni della loro esperienza di gioco.

Oltre all'immersione, un altro aspetto fondamentale del Philips Evnia 49M2C8900 è la sua potenza visiva: è stato progettato per offrire agli utenti un'esperienza visiva impagabile.

Grazie a specifiche tecniche come QD OLED, risoluzione DQHD (5210x1440), True 10-bit color gamut e luminosità di 450 nit, il Philips Evnia 49M2C8900 è in grado di offrire immagini cristalline e di ottima qualità.

Inoltre, la potenza visiva del Philips Evnia 49M2C8900 è certificata. Oltre alle caratteristiche citate in precedenza, che fanno risplendere le immagini di questo modello, il monitor dispone anche della certificazione DisplayHDR™ True Black 400 per una qualità visiva di prim'ordine e della certificazione Vesa ClearMR 13000 per un gioco sicuro e privo di sfocature.

Tutte queste caratteristiche si traducono in un'esperienza di gioco di alto livello, adatta a chiunque, dai gamer professionisti a quelli alle prime armi che comunque desiderano un'ottima esperienza visiva.

Il Philips Evnia 49M2C8900 sarà disponibile da metà settembre al prezzo di €1899,00.

