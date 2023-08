Qualcomm ha presentato la serie Snapdragon G

Qualcomm ha annunciato l’arrivo della serie Snapdragon G, il nuovissimo portfolio per dispositivi da gioco portatili, realizzata per soddisfare le esigenze di prestazioni e funzionalità uniche dei dispositivi dedicati al gioco.

La nuova serie Snapdragon G offre una gamma di opzioni per giocare ai giochi più ricercati, offrendo infinite possibilità di giocare praticamente a qualsiasi gioco, ovunque.

Snapdragon G1 è progettato per alimentare dispositivi di gioco portatili senza ventola per lo streaming dei giochi, locale o tramite cloud. Snapdragon G1 è focalizzato sulla connettività senza lag e sulla durata della batteria, in modo che i giocatori possano giocare in streaming ai loro giochi preferiti per console e PC con la migliore qualità possibile e per periodi di tempo più lunghi. Il primo membro della famiglia Snapdragon G1 è la piattaforma Snapdragon G1 Gen 1, che dispone di una CPU Qualcomm® Kryo™ (8 Core) abbinata alla GPU Qualcomm® Adreno™ A11 per consentire l'utilizzo di dispositivi portatili di game-streaming di alta qualità.

è progettato per alimentare dispositivi di gioco portatili senza ventola per lo streaming dei giochi, locale o tramite cloud. Snapdragon G1 è focalizzato sulla connettività senza lag e sulla durata della batteria, in modo che i giocatori possano giocare in streaming ai loro giochi preferiti per console e PC con la migliore qualità possibile e per periodi di tempo più lunghi. Il primo membro della famiglia Snapdragon G1 è la piattaforma Snapdragon G1 Gen 1, che dispone di una CPU Qualcomm® Kryo™ (8 Core) abbinata alla GPU Qualcomm® Adreno™ A11 per consentire l'utilizzo di dispositivi portatili di game-streaming di alta qualità. Snapdragon G2 è costruito per sbloccare le funzionalità complete dei giochi mobili e cloud, grazie a un processore altamente ottimizzato e alle tecnologie all'avanguardia 5G e Wi-Fi 6/6E del sistema di connettività mobile Qualcomm® FastConnect™ 6700. Il primo prodotto di questo livello è la piattaforma Snapdragon G2 Gen 1, che offre titoli di gioco mobile e cloud di alto livello praticamente ovunque, senza compromessi. Dotata della più recente CPU Kryo (8 Core), di una GPU Adreno A21 ottimizzata per il gioco e del processore Snapdragon X62 5G Modem-RF, la piattaforma che permette ai giocatori di esplorare tutto ciò che il gioco mobile e cloud ha da offrire.

è costruito per sbloccare le funzionalità complete dei giochi mobili e cloud, grazie a un processore altamente ottimizzato e alle tecnologie all'avanguardia 5G e Wi-Fi 6/6E del sistema di connettività mobile Qualcomm® FastConnect™ 6700. Il primo prodotto di questo livello è la piattaforma Snapdragon G2 Gen 1, che offre titoli di gioco mobile e cloud di alto livello praticamente ovunque, senza compromessi. Dotata della più recente CPU Kryo (8 Core), di una GPU Adreno A21 ottimizzata per il gioco e del processore Snapdragon X62 5G Modem-RF, la piattaforma che permette ai giocatori di esplorare tutto ciò che il gioco mobile e cloud ha da offrire. Snapdragon G3 è il tier di punta, costruito appositamente per le caratteristiche e le prestazioni degli appassionati, che sfrutta il meglio delle innovative capacità di gioco di Qualcomm Technologies. Sulla scia dell'incredibile feedback ottenuto dal Razer Edge 5G alimentato da Snapdragon G3x Gen 1, i dispositivi basati su Snapdragon G3 consentono di vivere esperienze di gioco di altissimo livello in un ampio spettro di ecosistemi di gioco. La piattaforma Snapdragon G3x Gen 2 è l'ultimo prodotto della serie G3 di classe enthusiast. La piattaforma Snapdragon G3x Gen 2 è dotata di una CPU Kryo (8 Core) e GPU Adreno A32 che offre prestazioni della CPU superiori del 30% e prestazioni della GPU due volte superiori rispetto al suo predecessore. L'ultima piattaforma apporta miglioramenti prestazionali multi-generazionali abbinati a funzionalità di gioco di fascia alta, tra cui il ray-tracing con accelerazione hardware, la super risoluzione dei giochi, il tethering con vetro XR, l'audio Bluetooth® premium a bassa latenza con Snapdragon Sound™ Technology Suite e le velocità wireless più reattive tramite Wi-Fi 7 High-Band Simultaneous (HBS), nonché 5G sub-6 e mmWave.

Per contribuire a portare rapidamente sul mercato un maggior numero di dispositivi di gioco dedicati di fascia alta e accelerare la pipeline di progetti dei clienti per la prossima generazione di dispositivi di gioco portatili, lo Snapdragon G3x Gen 2 è ora disponibile e in fase di campionamento per alcuni OEM e ODM. Seguiranno annunci di prodotti specifici per i clienti.

"I dispositivi di gioco portatili dedicati sono il modo migliore per sperimentare i giochi mobile. Ma i giocatori vogliono poter giocare a tutti i loro giochi preferiti attraverso i dispositivi e gli ecosistemi, che siano console, PC o servizi cloud", ha dichiarato Mithun Chandrasekhar, senior director of product management di Qualcomm Technologies. "La nuova generazione di dispositivi alimentati dalla serie Snapdragon G sarà il posto migliore per i giocatori per giocare ai loro titoli preferiti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra cloud, console, Android o PC mentre sono in movimento".

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita