Pinterest presenta Body Type Technology e le tendenze moda dell’autunno 2023

Pinterest ha introdotto funzionalità come la ricerca per tipo di capello e Skin Tone Ranges e compie un altro passo avanti per un Internet più inclusivo con Body Type Technology: una nuova tecnologia basata sull’intelligenza artificiale unica nel suo genere che utilizza la forma, le dimensioni e la forma per identificare i vari tipi di fisico in oltre 5 miliardi di immagini presenti sulla piattaforma.

Gli algoritmi di Pinterest hanno aumentato la rappresentazione per quanto riguarda la carnagione e le dimensioni del corpo per le ricerche relative a contenuti di moda femminile e matrimoni. Grazie a questo, si prevede un aumento del 454% della rappresentazione del corpo solo per la moda femminile.

Si tratta di un’innovazione particolarmente rilevante poiché il 52% degli attributi fisici specifici a cui gli utenti fanno riferimento nelle ricerche a tema moda si riferisce alla moda plus-size. Ora è possibile eliminare gli aggettivi qualificativi e cercare semplicemente “outfit inspiration”.

Questa nuova tecnologia di Pinterest arriva giusto in tempo per l'autunno. Di seguito tutte le tendenze di moda della stagione per poter pianificare il proprio guardaroba e lasciarsi ispirare:

Revival anni '80

Gli utenti di Pinterest sono alla ricerca di modi per riportare in auge la moda degli anni '80: le ricerche di "come abbinare i parachute pants" sono aumentate di 38 volte, quelle di "moda retrò anni '80" sono aumentate del 515% e quelle di "outfit con cinture" del 565% nel corso dell’ultimo anno.

gonna parachute: +445%

moda retrò anni ‘80: +515%

goth anni ‘80: +480%

vera moda anni ‘80: +380%

statement belt: +135%

Denim su denim su denim

La tendenza del denim ha raggiunto nuove vette di successo grazie agli utenti di Pinterest che si sono ispirati all'iconico outfit coordinato in jeans di Britney e Justin Timberlake. Le ricerche di "outfit tutto denim" sono cresciute di 14 volte, "stile denim su denim" del 225% e "outfit sandali denim" del 675%.

outfit borsa denim: +310%

outfit gonna maxi in jeans: +880%

corsetto top in jeans: +925%

abito da mettere sopra i jeans y2k: +755%

Soft boy grunge

L’estetica soft boy nella moda è in tendenza: le ricerche per "soft boy grunge" in crescita di 51,5 volte, "estetica soft outfit maschile" e “soft outfit maschile” rispettivamente in aumento del 430% e del 410%.

Cappotti cropped

trench cropped: +480%

outfit trench corto: +170%

chore coat outfit: +45%

outfit con pelliccia corta: +35%

