Tiscali Italia aderisce al nuovo codice di condotta Agcom

Tiscali Italia ha annunciato di aver aderito, in data 20 settembre, al “Codice di Condotta per attività di call center” approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Codice di Condotta è stato elaborato nell’ambito del tavolo di lavoro istituito dall’Agcom e che ha visto la fattiva collaborazione degli operatori del settore, al fine di una corretta applicazione della normativa sul telemarketing e teleselling e di rispondere all’esigenza di una più ampia diffusione di principi a tutela dei consumatori.

Tiscali Italia non svolge attualmente attività di teleselling e telemarketing tramite soggetti terzi, ma la Società ha ritenuto doveroso sottoscrivere tale codice, condividendone lo spirito, nell’ottica della consueta collaborazione con le Autorità.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita