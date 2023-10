TP-Link presenta i nuovi access point Wi-Fi 7 Omada EAP773 e EAP783

TP-Link ha annunciato l’ingresso nella famiglia di dispositivi Omada dei due nuovi access point indoor EAP773 ed EAP783, caratterizzati da elevate prestazioni, design ultrasottile e grande affidabilità. Grazie allo standard WiFi 7 di ultima generazione, i nuovi access point permettono la realizzazione di network business ad alta velocità, sicuri e performanti. Gli scenari in cui poter sfruttare tutti i vantaggi del WiFi 7 può davvero fare la differenza sono molteplici: uffici, centri commerciali, alberghi, scuole, ospedali, spazi pubblici e, in generale, ovunque vi sia necessità di una soluzione di networking efficiente, sicura e tecnologicamente evoluta.

Il nuovo access point Omada EAP773 può vantare una porta LAN 10GE ed un WiFi BE9300, dotato di 3 canali per la trasmissione simultanea dei dati che raggiungono velocità fino a 5.760 Mbps sulla frequenza 6 GHz, 2.880 Mbps sulla 5 GHz e 574 Mbps sulla 2.4 GHz, per una velocità combinata fino a 9.3 Gbps.

Il modello Omada EAP783 è dotato di ben 2 porte LAN 10GE ed un WiFi BE19000, che offre prestazioni ancora superiori grazie ad una velocità WiFi combinata fino a 19 Gbps.

Rispettivamente, dunque, si tratta di prestazioni che rappresentano il doppio e il quadruplo della velocità consentita dallo standard WiFi 6, per consentire il mantenimento di prestazioni elevate anche in contesti caratterizzati da alta densità di connessioni.







La tecnologia MU-MIMO aumenta il numero di streaming dati in contemporanea da 8 a 16. Ogni dispositivo connesso ai nuovi access point WiFi 7 Omada avrà ora ha una larghezza di banda sufficiente per qualsiasi applicazione, anche la più gravosa in termini di risorse di rete. Inoltre, grazie alla nuova banda 6 GHz, le interferenze dei dispositivi obsoleti vengono eliminate, garantendo quindi performance migliori.

Altre tecnologie innovative - come Multi-Link Operation (MLO), Multi-RU e Preamble Puncture - consentono a EAP773 ed EAP783 di sfruttare al massimo ogni risorsa di rete senza creare congestione o sottoutilizzo di banda. Non manca, naturalmente, il supporto a Omada Mesh per network wireless senza interruzioni.

Se prestazioni e contenuto tecnologico rappresentano il fiore all’occhiello dei nuovi dispositivi WiFi 7 della gamma Omada, il design non è da meno. TP-Link ha creato i nuovi access point con la precisa intenzione di innovare anche dal punto di vista estetico una componente di rete spesso caratterizzata da linee sgraziate e ingombri inadatti ai moderni contesti aziendali. EAP773 ed EAP783 danno un taglio netto a un approccio di questo tipo, grazie al loro design circolare e a ingombri ridotti ai minimi termini: 220 mm di diametro e 32 mm di spessore. Una soluzione stilistica che ne consente l’inserimento come veri e propri elementi d’arredo tecnologico, applicabili a parete o a soffitto. Un concept estetico reso possibile dalla miniaturizzazione della componentistica interna e da un approccio ingegneristico che massimizza la dissipazione del calore.

Se installare i nuovi access point Omada EAP773 ed EAP783 è un gioco da ragazzi, grazie al loro design rivoluzionario e all’alimentazione DC 12V o 802.3bt PoE, gestirli lo è ancor di più. Gli IT manager potranno sfruttare infatti le funzioni offerte dalla piattaforma Omada Software Defined Networking (SDN) per controllarli e configurarli da remoto insieme a ogni altro tipo di dispositivo di rete.

