SAP annuncia Joule, il nuovo assistente di AI generativa

SAP SE ha annunciato Joule, un copilota di AI generativa e in linguaggio naturale che trasformerà il modo di gestire il business. Joule sarà integrato in tutto il portafoglio cloud enterprise di SAP, e offrirà insight proattivi e contestualizzati da tutta l’ampiezza e la profondità del portafoglio di soluzioni SAP così come da fonti di terze parti. Ordinando e contestualizzando rapidamente i dati da più sistemi per far emergere insight più intelligenti, Joule aiuta le persone a svolgere il proprio lavoro più rapidamente e a migliorare i risultati di business in modo sicuro e conforme. Joule offre la comprovata esperienza di SAP di fornire una tecnologia rivoluzionaria che porta a risultati reali.

Joule sarà integrato nelle applicazioni SAP, dall’HR al finance, alla supply chain, all’approvvigionamento e alla customer experience, nonché nella SAP Business Technology Platform. Joule trasforma l’esperienza dell’utente SAP: sarà come poter contare sempre sul supporto del collega più intelligente. Le persone potranno fare semplici domande o inquadrare un problema da risolvere, in un linguaggio chiaro, e ricevere risposte intelligenti ricavate dalla ricchezza di dati aziendali, testi, immagini e insight provenienti da tutto il portafoglio SAP e da fonti di terze parti, conservando il contesto. Immagina, ad esempio, che un produttore chieda a Joule di aiutare a comprendere meglio le performance di vendita. Joule è in grado di identificare le regioni con prestazioni inferiori, collegarsi ad altri set di dati che rivelano, ad esempio, un problema della supply chain, e collegarsi automaticamente al sistema della supply chain per offrire potenziali correzioni che l’azienda potrà poi valutare. Joule fornirà continuamente nuovi scenari per tutte le soluzioni SAP. Ad esempio, in ambito HR aiuterà a scrivere descrizioni del lavoro imparziali e generare domande pertinenti per i colloqui.

Joule sarà disponibile con SAP SuccessFactors e SAP Start a novembre di quest’anno e con SAP S/4HANA Cloud, public edition, all’inizio del prossimo anno. Seguiranno SAP Customer Experience e le soluzioni SAP Ariba insieme a SAP Business Technology Platform, con molti altri aggiornamenti nel portafoglio SAP, che saranno annunciati a SAP SuccessConnect dal 2 al 4 ottobre, SAP SpendConnect Live dal 9 all’11 ottobre, SAP Customer Experience Live il 25 ottobre e SAP TechEd il 2 e 3 novembre.

