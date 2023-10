LG: record nella trasmissione e ricezione di dati in 6G su una distanza di 500 metri

LG ha annunciato un nuovissimo record in fatto di trasmissione e ricezione wireless di dati 6G terahertz (THz) su una distanza di circa 500 metri: la più lunga, finora, registrata in un test 6G condotto all’aperto in un’area urbana. Il test, realizzato insieme a LG U+, svoltosi di recente presso LG Sciencepark di Magok, a Seoul, ha messo ancora una volta in evidenza la crescente leadership di LG nella ricerca e sviluppo in materia di telecomunicazioni 6G.

Questa traguardo arriva dopo il successo del test del 2022, quando LG ha inviato e ricevuto dati 6G THz in modalità wireless su una distanza di 320 metri open air presso il Fraunhofer Heinrich-Hertz Institute di Berlino, in Germania. LG e Fraunhofer hanno infatti collaborato allo sviluppo di apparecchiature per la trasmissione e la ricezione in 6G, tra cui un amplificatore di potenza multi-canale e un amplificatore a basso inquinamento acustico per il ricevitore, che hanno contribuito a massimizzare le prestazioni e migliorare la resa di oltre il 50%.

Il recente test presso LG Sciencepark è significativo non solo perché LG ha aumentato la distanza di trasmissione e ricezione wireless a 500 metri, la distanza standard per le stazioni base ad alta potenza nelle aree urbane, ma anche perché ha dimostrato l’utilizzo del 6G in contesti reali di applicazione tra cui la comunicazione building-to-building, building-to-ground e ground-to-ground. L’azienda è ora a un passo dalla commercializzazione delle comunicazioni 6G THz.

Le telecomunicazioni 5G e 6G consentiranno di aumentare in modo significativo la velocità di trasmissione dati, di ridurre al minimo la latenza, di garantire un’alta affidabilità della trasmissione dei dati, nonché di combinare le comunicazioni con l’intelligenza artificiale. Oltre a facilitare esperienze multimediali coinvolgenti, le capacità avanzate del 6G saranno cruciali per diverse attività su cui LG sta investendo come per esempio la guida autonoma e altre soluzioni di mobilità, il metaverso, la smart home e le smart factory.

La definizione degli standard per il 6G è prevista intorno al 2025, mentre la commercializzazione è attesa entro il 2029. Gli investimenti di LG nella ricerca e sviluppo, le partnership strategiche e i successi ottenuti recentemente nei test confermano che LG è pronta e determinata a guidare la transizione globale al 6G.

