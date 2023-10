Il gaming invade il mondo della musica con Redbull e MSI

Red Bull Street Streamer è il nuovo format itinerante di Red Bull che ha iniziato il suo viaggio i primi di settembre in occasione del Red Bull GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Il progetto, mira a esplorare i retroscena dei maggiori eventi e delle competizioni di Red Bull, offrendo una retrospettiva del tutto inedita veicolata dall’esperienza del creator e pro-player Dario “Moonryde” Ferracci, accompagnato nell’itinerario dallo youtuber Matteo ”Cane Secco” Bruno, fondatore della Slim Dogs Production. Il primo episodio di quattro del format mobile è disponibile dal 2 ottobre sul canale youtube di Cane Secco e mostra il dietro le quinte della classe regina del motomondiale, arricchito dai tanti ospiti che sono saliti sul van di Red Bull per sfide all’ultimo colpo con Moonryde.

La seconda tappa dell’itinerario di Red Bull Street Streamer cambierà totalmente musica, portando il van attrezzato per lo streaming itinerante a Scampia (Napoli), per scoprire l'evento Red Bull 64 Bars Live e combinare l’energia del rap con l’innovazione del mondo digitale. L’appuntamento con lo show fuori dalle righe giunto alla sua seconda edizione, sarà sabato 7 ottobre in Piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle iconiche Vele di Scampia e vedrà come protagonisti gli artisti più iconici dello scenario rap italiano attuale. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato agli artisti locali, i quali apriranno la line-up eccezionale che promette di offrire emozioni uniche sullo sfondo di un palco rinnovato con una scenografia mozzafiato.

Tra gli ospiti di questa seconda tappa, Giulio Nezak, Nello Nigro aka Hollywood, Nello Taver, Carlo Pastore, direttore artistico di Red Bull 64 Bars Live e il TikTok creator Federico Felletti. Il programma delle trasmissioni di Moonryde avrà inizio il 6 ottobre dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20 e proseguirà il giorno dell’evento dalle 10 alle 15. Anche in questa occasione, saranno tantissime le sorprese in arrivo dal van di Street Streamer, attrezzato con una postazione da gaming di ultima generazione resa possibile dal partner tecnico MSI che con i suoi laptop MSI equipaggiati con le tecnologie più avanzate - tra cui processori Intel® Core di 13° generazione e schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 40 - garantisce prestazioni di gioco al top in qualsiasi situazione.

A questo appuntamento, seguiranno a ruota due tappe imperdibili per tutti gli appassionati di videogiochi nelle manifestazioni italiane più importanti dedicate alla cultura pop e al gaming: si tratta di Lucca Comics & Games, dall’1 al 5 novembre, a Lucca e Milan Games Week & Cartoomics, dal 24 al 26 Novembre, a Milano.

