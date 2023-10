NBA 2K24 Arcade Edition e altri 3 giochi divertenti approdano questo mese su Apple Arcade

Ogni mese Apple Arcade offre nuovi divertenti giochi, tra cui release inedite, titoli premiati dalla critica e i giochi più amati dell’App Store. A ottobre, chi ha un abbonamento potrà continuare a coltivare la sua passione per l’NBA scendendo in campo per un’altra esaltante stagione con le più grandi star del mondo in NBA 2K24 Arcade Edition, che ha come atleta di copertina la leggenda dell’NBA Allen Iverson. Oppure potrà lanciarsi in una nuova avventura con gli adorabili mostriciattoli del franchise mobile di successo Cut the Rope 3, sfidare il mondo nel quiz show per eccellenza con Jeopardy! World Tour+, e partire per un rilassante viaggio enigmistico con Crossword Jam+.

Oltre ai nuovi titoli, questo mese sono in arrivo anche aggiornamenti per alcuni dei giochi più amati, tra cui Cooking Mama: Cuisine!, Fruit Ninja Classic+ e Cityscapes: Sim Builder. Sarà possibile cucinare nuovi dolcetti a tema Halloween con Mama, affettare la frutta con il nuovo coltello di Halloween nel dojo abbandonato, allestire un festival cittadino per commemorare il Giorno dei morti, e tanto altro. Tutti i giochi su Arcade sono senza pubblicità e senza acquisti in‑app, e grazie a misure evolute di protezione della privacy, il servizio offre un’esperienza di gioco divertente e sicura per player di tutte le età.

