Cooler Master: in arrivo il case Qube 500 Flatpack ed il dissipatore a liquido MasterLiquid Atmos

Con l’annuncio del case Qube 500 Flatpack e della serie di dissipatori a liquido MasterLiquid Atmos, si apre una nuova era nella realizzazione di dispositivi personali firmati Cooler Master.

Il Qube 500 Flatpack e il MasterLiquid Atmos condividono numerose qualità distintive, tra cui il packaging, la produzione ecosostenibile e offrendo opzioni versatile ed entusiasmanti per tutti coloro che cercano di lasciare un segno nel mondo della tecnologia.

Il design flatpack del Qube 500 trasforma l'esperienza di assemblaggio in un processo divertente, apprezzabile tanto dai principianti quanto dagli utenti più avanzati.

I suoi pannelli modulari rendono l’assemblaggio intuitivo ed efficiente, mentre le dimensioni compatte celano una compatibilità sorprendente, permettendo l’inserimento agevole di schede madri fino al formato E-ATX, sistemi di raffreddamento elaborati e schede video dalle dimensioni generose.

Ogni elemento è pensato per semplificare la vita degli appassionati di tecnologia, unendo funzionalità ed estetica in un unico, straordinario prodotto.

Per non parlare della varietà di colorazioni disponibili che alimentano ulteriormente il proprio spirito creativo, permettendo di infondere energia e personalità all'ambiente di gioco o di lavoro.

Ogni sfumatura è pensata per dare vita a spazi unici e stimolanti, in cui ogni dettaglio riflette il carattere e la passione di chi li vive. Un tocco di colore per trasformare ogni postazione in un vero e proprio mondo a parte, in cui l’energia e l’ispirazione fluiscono libere.

Il Qube 500 Flatpack si presenta con un ecosistema vivente di accessori. Al suo interno è incluso il Gem, un mini-gestore di cavi, accompagnato da un piccolo gancio. E non è tutto: sono stati preparati dei file 3D stampabili, permettendo a chiunque di creare i propri accessori personalizzati.







Per quanto riguarda MasterLiquid Atmos, esso incarna l'apice delle tecnologie Cooler Master, a partire dalle ventole SickleFlow Edge 120 con cuscinetti di tipo RB (Rifle Bearing), caratterizzate da ottime prestazioni, una lunga durata e da una pregevole illuminazione ARGB di seconda generazione, presente anche sul top del blocco pompa/waterblock, rendendolo altamente personalizzabile.

La pompa adottata è caratterizzata da una struttura a doppia camera, essenziale per perfezionare il flusso del liquido refrigerante e lo scambio termico. Questa, utilizzando una bobina di tipo trifase, assicura prestazioni straordinarie, mantenendo al contempo un livello di rumorosità estremamente ridotto.

Qube 500 Flatpack e MasterLiquid Atmos saranno disponibili nel nostro paese a partire dal prossimo mese di Novembre e il prezzo al pubblico consigliato sarà di:



Qube 500 Flatpack Bianco (Q500-WGNN-S00) – Nero (Q500-KGNN-S00)

95 € IVA inclusa



Qube 500 Flatpack Macaron (Q500-DGNN-S00) 110 € IVA inclusa



MasterLiquid 240 Atmos (MLX-D24M-A25PZ-R1) 167 € IVA inclusa



MasterLiquid 360 Atmos (MLX-D36M-A25PZ-R1) 188 € IVA inclusa

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita