Rakuten TV lancia la partnership con OKAST per offrire più canali FAST premium in Europa

Rakuten TV, una delle piattaforme streaming leader in Europa, ha avviato una partnership con OKAST Channel per distribuire e monetizzare su nuovi canali FAST premium in Europa. Convinta dal portfolio di canali premium proposto da OKAST, Rakuten TV distribuirà una selezione di canali FAST in diversi territori europei.

OKAST Channels consente ai proprietari di contenuti di creare, lanciare e distribuire facilmente canali FAST in poche settimane sulle principali piattaforme, tra cui ora Rakuten TV.

Questa nuova partnership fa parte dell'ambiziosa strategia del consorzio europeo FAST4EU, creato da OKAST, per sviluppare un ecosistema europeo per affrontare il mercato FAST.

