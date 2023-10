Droni marini: il mercato italiano raggiungerà i 189 milioni € nel 2030

Il mercato italiano dei droni marini e subacquei raggiungerà i 189,1 milioni di euro nel 2030, triplicando il suo valore rispetto ai 63,4 milioni del 2022, con una netta prevalenza delle applicazioni civili (65% del totale) rispetto a quelle militari (35%). Un trend che corrisponde all’incremento del mercato mondiale dei veicoli e dei robot acquatici, che passerà nello stesso periodo 2022-30 da 5,9 a 18,9 miliardi di euro.

Sono alcuni dei dati che emergono da “Above and belowe water drones market”, la prima ricerca sul mercato dei droni marini a livello internazionale realizzata dalla società di consulenza strategica PwC Strategy& Italy.

Nella ricerca vengono indicate le cinque maggiori applicazioni attuali dei droni marini nel mondo: la principale riguarda la ricerca scientifica (30% delle utilizzazioni), seguita dall’ingegneria acquatica (24%), dalle esigenze militari e di security (19%), dalle missioni di ricerca e soccorso in mare (15%) e infine dalle attività commerciali e ricreative (12%). Attualmente, il settore italiano della robotica marina vede più di 40 progetti e iniziative industriali e scientifiche, con investimenti in ricerca e sviluppo stimati in oltre 20 milioni di euro.

Tra le aziende attive in questo comparto, sono presenti i big Leonardo, Fincantieri NexTech, Saipem - Sonsub Robotics e RINA, oltre a numerose pmi e startup, come Graal Tech, EdgeLab, Codevintec, TopView, Novacavi, MDM Team, Sistematica e molte altre. In ambito scientifico e universitario, sono molto attivi i laboratori di CNR, ENEA, ISPRA, OGS e gli atenei di Genova, Verona, Bologna, Firenze, Pisa, Roma Sapienza, Roma Tre, Cassino, Politecnica delle Marche, Salento e Calabria. Parallelamente, la Marina Militare si appresta a realizzare a La Spezia il nuovo Polo nazionale della Dimensione Subacquea.

