Netgear presenta il primo router Wifi 7

Netgear ha lanciato il primo router WiFi 7 con la sua più recente aggiunta alla pluripremiata serie Nighthawk. Realizzato da un team di esperti con oltre 25 anni di esperienza nella tecnologia WiFi all’avanguardia, il Router NETGEAR Nighthawk RS700 sta guidando la rivoluzione WiFi 7. Con una potenza senza precedenti, il nuovissimo RS700 offre fino a 19 Gbps di velocità WiFi ultraveloce, più che raddoppiando la velocità delle generazioni precedenti.

I requisiti WiFi delle moderne case iperconnesse continuano a spingere i limiti degli attuali standard WiFi. Con la diffusione delle velocità internet multi-gig più rapide ora disponibili per un numero sempre crescente di famiglie, l'aumento del numero di dispositivi connessi per famiglia e la crescita sempre maggiore della domanda di streaming video 4K/8K ad alta larghezza di banda, videochiamate Zoom in HD, lavori collaborativi ibridi intensivi dal punto di vista grafico, giochi in tempo reale altamente interattivi e applicazioni ed esperienze AR/VR, il WiFi continua a evolversi per supportare velocità più elevate, latenza inferiore e capacità aumentata. Mentre il WiFi 6E ha aperto la banda da 6 GHz come autostrada per i dispositivi più recenti e veloci, il WiFi 7 mantiene quella promessa scatenando velocità e prestazioni senza precedenti. Sfruttando al massimo questa potenza, il router RS700 di NETGEAR raggiunge velocità fino a 19 Gbps. Il router WiFi 7 tri-band, creato dagli inventori della tecnologia tri-band, consente una drastica riduzione della latenza per una risposta in tempo reale per i giochi AR/VR di nuova generazione o per chiamate Zoom UHD fluide e streaming 8K per utenti multipli simultanei.

RS700 dispone anche di una porta internet da 10 Gb, per supportare i flussi internet più veloci di oggi e di domani, oltre a una porta LAN da 10 Gb e quattro porte LAN da 1 Gb per connessioni cablate veloci e flessibili. Il router viene fornito con NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, per un anno, che fornisce uno scudo automatico di sicurezza per tutti i dispositivi connessi. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per endpoint, Armor è integrato nel router come soluzione di sicurezza completa per monitorare l'attività in ingresso e in uscita verso Internet, proteggendo computer, smartphone, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT e segnalando minacce esterne e attività nocive in uscita dai dispositivi IoT, eliminando la necessità di sottoscrizioni a software di sicurezza multipli.

Il Router Nighthawk RS700 presenta un nuovo telaio snodato con antenne ad alte prestazioni che forniscono una copertura a 360 gradi ottimizzata per supportare fino a 200 dispositivi client contemporaneamente in tutta la casa. Il design delle antenne 3D offre la migliore connessione per tutti i tipi di case: dagli ampi spazi, alle strutture su più piani. Circuiti a radiofrequenza progettati con cura forniscono la massima potenza per spingere i segnali WiFi alla massima distanza, fino a 250 metri quadrati. Il profilo sottile consente anche di avere una dimensione complessiva più ridotta, aiutando il router a inserirsi discretamente su una mensola o un tavolo.

"Con il lancio del nostro Router Nighthawk RS700, stiamo impostando il ritmo per adottare il WiFi di nuova generazione", ha dichiarato David Henry, presidente e GM di Connected Home Products and Services di NETGEAR. "RS700 è costruito appositamente per offrire le massime prestazioni possibili. Abbiamo impiegato decenni di esperienza nella radiofrequenza per massimizzare la portata delle antenne in un design compatto che minimizza le interferenze e si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente domestico".

Il router include l'aggregazione dei collegamenti per l'accesso simultaneo a Internet e alla LAN a multi-gigabit, offrendo una transizione fluida per un upgrade della rete domestica a una rete multi-gigabit. Un disco rigido USB può essere collegato per il backup o la condivisione di file di grandi dimensioni, oltre che per lo streaming di media e alta qualità.

Specifiche tecniche:

Canali ad alta capacità da 320 MHz e 4K QAM - La nuova larghezza di banda ultra ampia significa una velocità 2,4 volte superiore per i dispositivi connessi. Gli smartphone e i laptop WiFi 7 possono raggiungere velocità fino a 5 Gbps.

- La nuova larghezza di banda ultra ampia significa una velocità 2,4 volte superiore per i dispositivi connessi. Gli smartphone e i laptop WiFi 7 possono raggiungere velocità fino a 5 Gbps. Operazione Multi-Link - Utilizza contemporaneamente più bande WiFi per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la massima velocità di trasmissione dei dati.

- Utilizza contemporaneamente più bande WiFi per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la massima velocità di trasmissione dei dati. Latenza inferiore - Migliora drasticamente i giochi e le esperienze online interattive e apre la porta all'AR e al VR di nuova generazione.

- Migliora drasticamente i giochi e le esperienze online interattive e apre la porta all'AR e al VR di nuova generazione. Maggiore capacità per attività ad alta intensità di dati - Collega fino a 200 dispositivi, come telecamere di sicurezza, dispositivi per la Smart Home e altoparlanti, mentre godi dello streaming video 4K/8K, dei giochi online e delle videoconferenze in HD.

- Collega fino a 200 dispositivi, come telecamere di sicurezza, dispositivi per la Smart Home e altoparlanti, mentre godi dello streaming video 4K/8K, dei giochi online e delle videoconferenze in HD. Velocità multi-gigabit con porta Internet da 10 GbE - Utilizza la porta Internet da 10 Gb per piani via cavo e in fibra fino a 10 Gbps. Compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet.

- Utilizza la porta Internet da 10 Gb per piani via cavo e in fibra fino a 10 Gbps. Compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet. Più porte cablate su ogni dispositivo - Collega dispositivi cablati per migliorare le prestazioni tramite una porta LAN da 10 Gbps e quattro porte LAN da 1 Gbps.

Il Router Tri-Band NETGEAR Nighthawk WiFi 7 RS700S è già disponibile in pre-ordine su NETGEAR.com/it Prezzo consigliato al pubblico: €899,99.

