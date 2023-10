Apple: il gesto doppio tap è ora disponibile su Apple Watch con watchOS 10.1

Il nuovo gesto doppio tap per Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 è ora disponibile con watchOS 10.1, in modo da offrire un nuovo modo comodo e veloce di interagire con Apple Watch.

Con il nuovo gesto doppio tap è possibile controllare in tutta facilità Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 con una sola mano, senza neanche toccare il display. Gli utenti possono unire due volte pollice e indice della mano su cui indossano Apple Watch per eseguire rapidamente molte delle azioni più comuni. Questa nuova funzione si integra con gli altri gesti esistenti, come fare tap, scorrere, alzare il polso per attivare il display e coprire per disattivare l’audio, che rendono Apple Watch semplice e intuitivo da usare.

Il gesto doppio tap è utile nelle situazioni più comuni quando l’altra mano è occupata, per esempio quando portiamo a spasso il cane, cuciniamo o stiamo bevendo un caffè.

Con il doppio tap è possibile selezionare un’azione principale da un’ampia gamma di app e notifiche per watchOS, tra cui:

Aprire la Raccolta smart da qualsiasi quadrante e scorrere tra i diversi widget.

da qualsiasi quadrante e scorrere tra i diversi widget. Rispondere alle chiamate o terminarle.

o terminarle. Visualizzare un messaggio da una notifica, scorrere le notifiche più lunghe con un altro doppio tap, rispondere usando Dettatura e inviare un messaggio.

da una notifica, scorrere le notifiche più lunghe con un altro doppio tap, rispondere usando Dettatura e inviare un messaggio. Mettere in pausa, riprendere e interrompere un timer .

. Interrompere e riprendere un cronometro .

. Ritardare una sveglia .

. Riprodurre e mettere in pausa musica , podcast e audiolibri .

, . Passare alla nuova vista Altitudine nell’app Bussola .

. Scattare una foto con iPhone con il Controllo fotocamera nell’app Fotocamera .

. Avviare o interrompere i promemoria automatici di Allenamento .

. Eseguire un’azione principale dalle notifiche, per esempio rispondere ai messaggi in arrivo da un’app di messaggistica e ritardare i promemoria (anche quelli di terze parti).

Doppio tap è stato progettato per selezionare in automatico l’azione principale per la maggior parte delle app e notifiche. In due casi, è possibile selezionare un’altra funzione: spostarsi al widget successivo nella Raccolta smart o selezionare il primo widget disponibile; e riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali durante una sessione attiva o passare alla traccia successiva.

