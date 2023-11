Shopping natalizio: cresce la paura degli italiani di cadere vittima delle truffe online

Uno studio globale di Norton, marchio consumer di sicurezza informatica di Gen, accende i riflettori sui rischi che i consumatori corrono durante lo shopping natalizio di questa stagione.

Secondo il Norton Cyber Safety Insights Report 2023: Special Edition - Holiday Season il 91% degli italiani intervistati prevede di fare acquisti online durante le festività, con tre su cinque (62%) che faranno la maggior parte di questi acquisti durante il Black Friday e il Cyber Monday. Tuttavia, il 55% teme di venire truffato durante gli acquisti in questi due momenti dell'anno, e il 58% dichiara di essere preoccupato per le truffe legate all'intelligenza artificiale.

Il report mostra che durante le festività dello scorso anno, più di 1 italiano su 10 (13%) ha dichiarato di essere stato preso di mira da una truffa online e il 63% di queste persone ne è stato vittima. Le vittime hanno perso in media 214,00 euro a testa. Le vittime sono state ingannate in vari modi, tra cui l'essere contattati dai criminali informatici tramite siti web di terzi (50%), social media (36%), e-mail (28%), messaggi di testo (20%) e telefonate (12%).

"La ricerca del miglior affare tecnologico o del miglior prezzo d'acquisto durante le festività natalizie segnerà anche quest'anno le abitudini dei consumatori di prodotti tecnologici e informatici, anche se comporta dei rischi", afferma Ida Setti, South Med Sales Senior Director di Norton.

Del 91% degli italiani intervistati che hanno intenzione di fare acquisti online in questo periodo festivo, la quasi totalità (99%) farà una parte degli acquisti online, mentre più di un terzo (37%) prevede di fare la maggior parte degli acquisti online.

Setti aggiunge: "La verifica dell'affidabilità degli ambienti online in cui si effettuano gli acquisti - siano essi siti web o social media - riveste un ruolo centrale durante tutto l'anno, a maggior ragione durante le festività natalizie. In anni particolari come quelli che stiamo vivendo, è poi necessario mantenere alto il livello di attenzione per non trovarsi preda di promozioni e offerte molto allettanti e promettenti che il più delle volte nascondono brutte sorprese".

Due terzi degli acquirenti italiani intervistati sarebbero disposti a fare di tutto per ottenere un regalo di alto valore durante le festività natalizie. Il 39% passerebbe più di 3 ore a fare ricerche online, mentre quasi un adulto su cinque (18%) ammette che rischierebbe di fornire informazioni personali per ottenerlo. O ancora, il 16% cliccherebbe su un annuncio sui social media o su un'e-mail che afferma di avere l'oggetto del desiderio, mentre il 10% spenderebbe fino a 50 euro in più rispetto al valore di mercato.

A caccia dei regali e delle occasioni migliori sì, ma consapevolmente. Una percentuale del 61% è certa che durante le festività natalizie i tentativi di truffa superino gli altri periodi dell'anno. Pochi intervistati agirebbero in modo potenzialmente rischioso per la propria sicurezza: solo il 4% ha dichiarato che acquisterebbe da un sito web discutibile e solo il 6% da un venditore terzo criticabile; solo il 3% sarebbe disposto a cercare il regalo nel dark web.

Raggiungono il 64% i consumatori italiani che si tuteleranno per lo shopping online di questo periodo festivo, adottando misure di sicurezza come un software antivirus (64%), un browser sicuro (26%), un password manager (26%) e una VPN (25%).

