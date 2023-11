Apple: fatturato di iPhone segna un nuovo record per il trimestre di settembre

Apple ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2023, conclusosi il 30 settembre 2023. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 89,5 miliardi di dollari, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,46 dollari, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente.

“Oggi Apple è lieta di annunciare un nuovo record in termini di fatturato per il trimestre di settembre per iPhone e un record assoluto nei servizi” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Ci avviciniamo alle festività con la nostra linea di prodotti più potente di sempre, tra cui la linea di iPhone 15 e i nostri primi modelli di Apple Watch a impatto neutro, un importante traguardo nel nostro impegno di rendere tutti i prodotti Apple a impatto neutro entro il 2030.”

“La nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico per tutti i prodotti e in tutti i segmenti geografici grazie alla forza del nostro ecosistema e all’eccezionale fedeltà dei clienti” ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “Durante il trimestre di settembre, le nostre performance aziendali hanno registrato una crescita a doppia cifra dell’utile per azione, e abbiamo restituito quasi 25 miliardi di dollari agli azionisti, continuando al contempo a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine.”

