La Swift Student Challenge di Apple torna a febbraio 2024 con una nuova categoria che riconoscerà il lavoro di 50 Distinguished Winners.

La Swift Student Challenge di Apple ha offerto a migliaia di studenti e studentesse in tutto il mondo l’opportunità di mostrare la propria creatività e acquisire competenze concrete, utili per la carriera e non solo. Dal 2020, chi partecipa alla sfida diventa parte di una community globale di sviluppatori e sviluppatrici che usano Swift, lo stesso linguaggio usato nel mondo professionale, per creare una nuova generazione di app rivoluzionarie. La prossima challenge partirà a febbraio 2024 ed è prevista una nuova categoria che riconoscerà il lavoro di 50 Distinguished Winners particolarmente meritevoli.

Ragazzi e ragazze mostrano un interesse sempre maggiore verso la programmazione e lo sviluppo di app. Queste competenze sono considerate molto utili, e non solo in vista di una possibile carriera nel mondo della tecnologia. Da un sondaggio indipendente condotto in settembre da YPulse su un campione di 1000 studenti e studentesse negli Stati Uniti, è emerso che il 92% pensa che imparare a programmare sia importante e che il 94% crede che la programmazione sia una competenza fondamentale per il mercato del lavoro. Non solo: ragazzi e ragazze associano numerosi vantaggi alla programmazione e allo sviluppo di app, che sono visti come un volano per la creatività, uno strumento per risolvere problemi a livello locale o globale e un mezzo per costruire un mondo migliore.

Per loro, è fondamentale conoscere le risorse sulla programmazione e lo sviluppo di app, e potervi accedere, ma dal sondaggio è emerso che l’85% non ha ancora iniziato ma vorrebbe imparare a programmare, mentre il 48% non sa da dove iniziare. L’app Swift Playground è progettata per guidare l’utente dalla sua prima riga di codice fino alla creazione della sua prima app usando Swift. È uno strumento straordinario per iniziare a esplorare, imparare, scoprire e sperimentare il codice e lo sviluppo di app su iPad e Mac.

“In Apple, crediamo che chiunque possa imparare a programmare e sviluppare app, e ci riempie di orgoglio supportare e riconoscere il lavoro di studenti e studentesse aspiranti sviluppatori con la Swift Student Challenge” ha detto Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Education & Enterprise Marketing di Apple. “Ragazzi e ragazze hanno una gran voglia di acquisire competenze di coding per risolvere problemi molto sentiti, per esempio sviluppando un’app per aiutare compagni e compagne a trovare risorse sulla salute mentale, o impegnandosi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del campus, e vogliono sapere da dove iniziare. Apple sta pubblicando nuove risorse sulla programmazione per chi studia e chi insegna, e collabora con partner all’interno delle comunità per creare programmi specifici su Swift. E oggi annunciamo anche in anteprima le date della Swift Student Challenge 2024. Non vediamo l’ora di scoprire i playground di app di quest’anno.”

Nuovi progetti “Programmare è per tutti”

I nuovi progetti “Programmare è per tutti” di Apple forniscono risorse che guidano studenti e studentesse in ogni fase della programmazione e dello sviluppo di app, aiutando ad acquisire competenze essenziali mentre creano app che risolvono i problemi che stanno loro a cuore.

I progetti “Programmare è per tutti” possono essere integrati in qualsiasi materia e sono perfetti da usare in aula o nei club di programmazione. Sono un modo per avvicinare le classi a SwiftUI, un modo innovativo per creare interfacce utente con pochissimo codice, e usare le più recenti tecnologie per lo sviluppo di app in Swift Playgrounds. Mentre scrivono il codice, ragazzi e ragazze possono vedere come cambia l’app con l’anteprima in tempo reale.

I quattro nuovi progetti disponibili da oggi sono:

Progettare un’app semplice: le classi possono creare un prototipo di app in Keynote per apprendere le basi della progettazione di app, fanno pratica con la prototipazione rapida e raccolgono feedback, seguendo le stesse procedure di chi sviluppa app per lavoro.

Creare con pile e forme: le classi possono muovere i primi passi nello sviluppo di app con Swift Playgrounds e programmano un autoritratto o un’opera d’arte con SwiftUI per apprendere le basi della progettazione di interfacce.

Creare forme personalizzate: le classi possono dare una marcia in più all’interfaccia di un’app progettando forme, imparando a tracciare le coordinate e programmando forme personalizzate con SwiftUI e l’app campione Informazioni su di me in Swift Playgrounds.

Progettare l’icona di un’app: le classi possono apprendere e mettere in pratica i principi di progettazione di un’app per creare un’icona di app memorabile che comunichi un’idea, fanno pratica con la prototipazione rapida, raccolgono feedback e caricano l’icona in Swift Playground perché diventi parte di un’app.

Le nuove risorse per insegnare a programmare e sviluppare app con Swift Playgrounds, fra cui quattro nuovi progetti “Programmare è per tutti”, sono ora disponibili nell’Apple Education Community, dove chi insegna può trovare risorse per qualsiasi livello, entrare in contatto con colleghi e colleghe, e molto altro. Swift Playgrounds 4.4 è già disponibile ed è compatibile con Swift 5.9 e i kit di sviluppo (SDK) per iPadOS 17 e macOS Sonoma.

A febbraio 2024, studenti e studentesse avranno 3 settimane di tempo per inviare i propri progetti per la Swift Student Challenge. Per ricevere una notifica quando la Challenge avrà inizio, basta iscriversi su developer.apple.com. Su 350 vincitori e vincitrici totali, 50 saranno premiati come Distinguished Winners e l’estate prossima saranno invitati presso la sede Apple a Cupertino, in California, per conoscersi e incontrare il team Apple. Ogni vincitore o vincitrice riceverà l’iscrizione per un anno all’Apple Developer Program, che permette di inviare app all’App Store e ricevere assistenza da Apple.

