Aruba, Retn e Vsix insieme per potenziare la connettività del Nord Est

RETN, fornitore indipendente e leader di servizi di rete internazionali, ha annunciato il lancio della sua ultima rotta di rete da Padova a Vienna. Sfruttando il Point of Presence (PoP) VSIX di Padova, questa nuova rotta è stata progettata per rafforzare l'utilizzo di Internet in Veneto, promuovendo la collaborazione tra Internet Service Provider locali, nazionali e internazionali.

Grazie alla collaborazione con Aruba, RETN ha progettato e realizzato un collegamento diretto da Padova a Vienna, così da garantire un agevole accesso verso Praga e all'Europa dell'Est.

Milko Ilari, Managing Director di RETN Italy e Head of the Southern Europe di RETN, ha sottolineato la necessità di questo sviluppo, affermando: "Padova ha registrato un aumento significativo del traffico internet, che ci ha spinto a introdurre questa nuova rotta di rete per garantire un'accessibilità digitale ad alta disponibilità, sicura e a bassa latenza tra l'Italia e il resto d'Europa".

Il Nord Est d'Italia sta rapidamente emergendo come hub per gli operatori locali, con una diffusione capillare delle reti FTTH (Fiber-to-the-Home). RETN contribuisce a questo panorama digitale amplificando ulteriormente le capacità digitali dell’area.

