Apple estende SOS emergenze via satellite di un ulteriore anno gratuito per chi ha un iPhone 14

Esattamente un anno fa, il servizio di sicurezza SOS emergenze via satellite di Apple è diventato disponibile su tutti i modelli di iPhone 14 negli Stati Uniti e in Canada. Ora disponibile anche sulla linea iPhone 15 in 16 Paesi e territori, questa tecnologia innovativa, che permette all’utente di inviare un messaggio ai soccorsi quando non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi, ha già avuto un impatto significativo contribuendo a salvare molte vite.

Ora Apple ha annunciato l’estensione di un ulteriore anno dell’accesso gratuito a SOS emergenze via satellite per chi attualmente ha un iPhone 14.

“SOS emergenze via satellite ha contribuito a salvare vite in tutto il mondo. Dall’uomo salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo di 120 metri a Los Angeles, agli escursionisti ritrovati dopo che si erano persi sugli Appennini in Italia, continuiamo a sentire storie di clienti che sono riusciti a mettersi in contatto con i soccorsi in situazioni in cui normalmente non avrebbero potuto farlo”, ha affermato Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Siamo felici di poter offrire questo servizio rivoluzionario gratuitamente per due anni a chi ha un iPhone 14 o un iPhone 15.”

Partendo da questa infrastruttura satellitare, Apple ha introdotto di recente Assistenza stradale via satellite, un servizio che mette l’utente in contatto con AAA quando l’auto è in panne e non c’è copertura cellulare o Wi-Fi.2 Altre funzioni di sicurezza che possono fornire assistenza in momenti critici includono:

L’utente può aprire l’app Dov’è e condividere la posizione via satellite per rassicurare familiari e amici e far sapere loro dove si trova quando non c’è campo.

“Rilevamento incidenti” è in grado di rilevare gravi incidenti d’auto e chiamare in automatico i servizi d’emergenza quando la persona è incosciente o impossibilitata a raggiungere il suo iPhone.

Con “Tutto bene”, l’utente può far sapere ai propri cari che ha raggiunto la sua destinazione avvisandoli con un messaggio automatico.3

L’utente può impostare la sua cartella clinica nell’app Salute per consentire ai soccorsi di accedere a informazioni sanitarie importanti dalla schermata di blocco senza inserire il codice del dispositivo.

