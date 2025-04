RoG annuncia la collaborazione con DOOM: The Dark Ages

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la sua partnership con Bethesda e id Software per l'attesissimo titolo DOOM: The Dark Ages. La collaborazione rientra nelle celebrazioni in corso per il 30° anniversario delle schede grafiche ASUS e rende omaggio a DOOM, un franchise iconico con una lunga e leggendaria storia tra i titoli PC gaming.

La collaborazione è celebrata da una scheda grafica ROG Astral GeForce RTX 5080 in edizione limitata, ispirata al personaggio del DOOM Slayer. Sarà venduta esclusivamente sul Bethesda Gear Store, in bundle con una T-shirt esclusiva, un tappetino per il mouse, la replica dell’iconica keycard gialla, una skin di gioco esclusiva ROG DOOM Slayer Legionary e, opzionalmente, la Premium Edition del gioco.

DOOM: The Dark Ages è il prequel degli acclamati titoli DOOM (2016) e DOOM Eternal, che racconta l'epopea della saga del DOOM Slayer. Il titolo vanta l’impiego della nuova filosofia "Stand and Fight" (Resisti e Combatti) che ridefinisce l’approccio al combattimento nell’intera saga, con il supporto nativo alle tecnologie ray tracing sviluppate da idTech8 che offre fedeltà grafica, velocità e immagini di nuova generazione.

Basata su un’accattivante combinazione di colori verde e oro, l'artwork del DOOM Slayer sul backplate e le straordinarie ventole verdi con richiami alla iconica Shield Saw, la ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition rende omaggio all'ultimo capitolo del franchise. Per offrire un ulteriore tocco di classe, la staffa di montaggio posteriore e il dissipatore di calore sono anch'essi rivestiti in colorazione oro per accentuare ulteriormente il tema del videogioco. La sottile iconografia e le figure delle sentinelle che circondano la scheda la collegano ulteriormente alla storia del gioco, aumentando l'attrattiva per i giocatori e i collezionisti che cercano un pezzo da esposizione per il loro sistema oppure per la loro vetrina.

L'estetica di questa esclusiva scheda video è supportata da un hardware altrettanto potente, degno dell'arsenale del DOOM Slayer. Una robusta ed efficiente gestione dell’erogazione di potenza arma la GPU e 16 GB di memoria GDDR7 offrono prestazioni che superano ogni limite. Per offrire un raffreddamento senza sforzo anche nelle fasi più concitate della battaglia, la scheda gestisce in modo efficiente le temperature attraverso un sistema di dissipazione ottimizzato, caratterizzato da un design brevettato per la camera di vapore, un pad termico a cambiamento di fase, una dissipatore ad alta densità di alette e quattro ventole Axial-tech. Questo rende la ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition la soluzione ideale per i giocatori che utilizzano i più recenti monitor 4K ad alta frequenza di aggiornamento e che vogliono apprezzare il gioco così come pensato dallo sviluppatore stesso.

In questo anno fondamentale per ASUS, la ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition celebra i 30 anni di PC gaming, ricordando agli appassionati di tutti i settori da dove è iniziato il loro viaggio e quali innovazioni il mondo del pc gaming offre ancora oggi. Se siete fan della serie oppure volete assicurarvi un prodotto esclusivo, non lasciatevi scappare questa scheda grafica in edizione limitata, esclusivamente sul Bethesda Gear Store.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita