AI WEEK 2025: torna la più grande fiera AI in Europa

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando ogni settore, dal business alla tecnologia, dal marketing alla produzione. Se si vogliono scoprire le ultime innovazioni e capire come applicarle concretamente, non si può perdere AI WEEK 2025, il più grande evento in Europa interamente dedicato all’AI.

Per due giorni, Milano Fiera Rho sarà il punto di incontro per imprenditori, manager, professionisti IT e innovatori che vogliono essere protagonisti della rivoluzione tecnologica. Sul palco saliranno alcuni tra i maggiori esperti mondiali di AI, come Zack Kass, former head of Go To Market di OpenAI, tra i più grandi matematici al mondo come il Prof. Nello Cristianini, il Prof. Alfio Quarteroni e il Prof. Massimo Buscema, Alec Ross, autore bestseller ed esperto di geopolitica e tecnologia, Maja Pantic, scienziata di fama internazionale nel campo dell’AI ed ex Director in Meta. Ci sarà anche Giorgio Chiellini, ex campione del calcio oggi investitore nel tech, oltre a Rory Flynn, MidJourney master.

E non è tutto. Esplorando l’area exposi potranno scoprire da vicino le innovazioni delle aziende leader del settore, da IBM e Amazon AWS fino ad Deloitte, Google Cloud, ServiceNow, Arsenalia, Accenture e molte altre che ridefinendo i confini dell'AI. Si potranno anche esplorare le ultime evoluzioni di OpenAI con ChatGPT e delle AI creative come Midjourney, Claude e Perplexity, strumenti che stanno rivoluzionando la generazione di testi e immagini.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita