Sondaggio di NordVPN: circa 3 milioni di italiani sono stati truffati nel Black Friday

Secondo un sondaggio di NordVPN, in passato quasi il 20% degli italiani ha subito una truffa mentre faceva shopping online.

Inoltre, il sondaggio ha anche mostrato che 1 italiano su 4 ha subito una truffa o un raggiro mentre faceva shopping per il Black Friday o Cyber Monday. In totale, si tratta di quasi tre milioni di italiani.

A pochi giorni dal Black Friday, i cyber truffatori hanno messo nel mirino i nostri connazionali che hanno già cerchiato questa data sul calendario: il 50% degli utenti italiani dice che cercherà offerte online per fare acquisti durante il Cyber Monday, Black Friday, o i saldi di Natale, mentre il 40% si dice incerto a riguardo.

“In passato, abbiamo rilevato uno spiccato aumento dell’attività dei cybercriminali durante il periodo degli acquisti e dei regali: ecco perché i 30 milioni di italiani che vogliono cogliere le migliori offerte online devono fare molta attenzione,” ha dichiarato Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersecurity di NordVPN . “Il messaggio principale che vogliamo far passare è che se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, o se vengono richieste molte informazioni personali per ottenere uno sconto - probabilmente si tratta di una truffa.”

Secondo il sondaggio, ben il 94% degli italiani è disposto a fornire qualche dato personale per ricevere regali, bonus, sconti o servizi gratis.

Di tutti gli italiani coinvolti nel sondaggio, il 4% è pronto a rivelare dettagli sulla propria carta di credito, il 13% il codice fiscale, e l’8% rivelerebbe dove lavora. Il 7% arriverebbe a rivelare i nomi dei propri figli pur di ottenere uno sconto aggiuntivo.

